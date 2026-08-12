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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
4.9 399 оценок

Для MindsEye вышло обновление 8.2 "Summer Circuit" - многопользовательские гонки против игроков со всего мира

Solstice Solstice

Обновление 8.2 доступно на ПК и консолях.

В MindsEye Arcadia официально стартовал сезон Summer Circuit. Главным нововведением этого сезона стало добавление режима (Multiplayer Racing), в котором игроки со всего мира могут соревноваться друг с другом в динамичных заездах на электромобилях.

Соревнования ориентированы не только на проезд идеального круга, но и на жесткую борьбу, где можно таранить и выбивать соперников с трассы. На ПК и консолях полноценно заработал встроенный инструмент для создания собственных гоночных треков (Race Builder), в котором игроки могут конструировать уникальные трассы и делиться ими с сообществом.

К слову, MindsEye сейчас доступна в Steam с 70% скидкой.

Трейлеры 11 Обновления 16
11
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
stephenBROP

Игра не такая плохая как про неё говорят. А сюжет очень даже хорош. Лучше чем гта-5. Оптимизон конечно подкачал, просадки. Русский язык добавили

6
D4GoldenHour

Молодцы, так держать!

5
Darth Savitar

Как же тесен мир

3
Truthful Zaman
против игроков со всего мира

Там онлайн 25 человек. Надо очень постараться их грамотно по планете распределить, чтобы "весь мир" получился.

2
WerGC

врагу не сдается наш гордый MindsEye

1
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