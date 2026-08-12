Для MindsEye вышло обновление 8.2 "Summer Circuit" - многопользовательские гонки против игроков со всего мира

Обновление 8.2 доступно на ПК и консолях.

В MindsEye Arcadia официально стартовал сезон Summer Circuit. Главным нововведением этого сезона стало добавление режима (Multiplayer Racing), в котором игроки со всего мира могут соревноваться друг с другом в динамичных заездах на электромобилях.

Соревнования ориентированы не только на проезд идеального круга, но и на жесткую борьбу, где можно таранить и выбивать соперников с трассы. На ПК и консолях полноценно заработал встроенный инструмент для создания собственных гоночных треков (Race Builder), в котором игроки могут конструировать уникальные трассы и делиться ими с сообществом.

К слову, MindsEye сейчас доступна в Steam с 70% скидкой.