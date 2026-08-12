Для MindsEye вышло обновление 8.2 "Summer Circuit" - многопользовательские гонки против игроков со всего мира

Обновление 8.2 доступно на ПК и консолях.
В MindsEye Arcadia официально стартовал сезон Summer Circuit. Главным нововведением этого сезона стало добавление режима (Multiplayer Racing), в котором игроки со всего мира могут соревноваться друг с другом в динамичных заездах на электромобилях.
Соревнования ориентированы не только на проезд идеального круга, но и на жесткую борьбу, где можно таранить и выбивать соперников с трассы. На ПК и консолях полноценно заработал встроенный инструмент для создания собственных гоночных треков (Race Builder), в котором игроки могут конструировать уникальные трассы и делиться ими с сообществом.
К слову, MindsEye сейчас доступна в Steam с 70% скидкой.
Игра не такая плохая как про неё говорят. А сюжет очень даже хорош. Лучше чем гта-5. Оптимизон конечно подкачал, просадки. Русский язык добавили
Молодцы, так держать!
Как же тесен мир
Там онлайн 25 человек. Надо очень постараться их грамотно по планете распределить, чтобы "весь мир" получился.
врагу не сдается наш гордый MindsEye