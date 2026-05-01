Дополнение Blacklisted для MindsEye подвергается критике за скучность и бессмысленность

Студия Build a Rocket Boy, создавшая игру MindsEye, не отступает от обвинений в адрес неизвестных злоумышленников, организовавших кампанию по срыву запуска проекта. Разработчики утверждают, что на подрыв репутации игры было потрачено более 1 миллиона евро, включая оплату услуг инфлюенсеров и внутреннее вмешательство. Руководство заявляет, что собрало достаточно доказательств для судебного иска.

Теперь студия пошла дальше: в саму игру добавлена специальная миссия, предположительно названная «Чёрный список», которая, по задумке, должна продемонстрировать игрокам «доказательства» саботажа. Таким образом, реальные юридические обвинения становятся частью игрового нарратива, а предполагаемые виновные могут даже упоминаться внутри миссии.

Однако критики встретили эту идею без энтузиазма. В обзоре PC Gamer миссия названа «скучной и бессмысленной», а обещанные доказательства «полностью отсутствуют». По мнению рецензентов, она страдает теми же недостатками, что и вся игра: слабым дизайном, плохим темпом и отсутствием осмысленного взаимодействия.

Многие разработчики, включая бывших сотрудников Build a Rocket Boy, а также сторонние эксперты продолжают указывать на внутренние проблемы студии — ошибки управления и дизайнерские просчёты — как на истинную причину проблемного запуска. Будут ли когда-либо подтверждены обвинения в саботаже, остаётся открытым вопросом.