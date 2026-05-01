Дополнение Blacklisted для MindsEye подвергается критике за скучность и бессмысленность

Студия Build a Rocket Boy, создавшая игру MindsEye, не отступает от обвинений в адрес неизвестных злоумышленников, организовавших кампанию по срыву запуска проекта. Разработчики утверждают, что на подрыв репутации игры было потрачено более 1 миллиона евро, включая оплату услуг инфлюенсеров и внутреннее вмешательство. Руководство заявляет, что собрало достаточно доказательств для судебного иска.
Теперь студия пошла дальше: в саму игру добавлена специальная миссия, предположительно названная «Чёрный список», которая, по задумке, должна продемонстрировать игрокам «доказательства» саботажа. Таким образом, реальные юридические обвинения становятся частью игрового нарратива, а предполагаемые виновные могут даже упоминаться внутри миссии.
Однако критики встретили эту идею без энтузиазма. В обзоре PC Gamer миссия названа «скучной и бессмысленной», а обещанные доказательства «полностью отсутствуют». По мнению рецензентов, она страдает теми же недостатками, что и вся игра: слабым дизайном, плохим темпом и отсутствием осмысленного взаимодействия.
Многие разработчики, включая бывших сотрудников Build a Rocket Boy, а также сторонние эксперты продолжают указывать на внутренние проблемы студии — ошибки управления и дизайнерские просчёты — как на истинную причину проблемного запуска. Будут ли когда-либо подтверждены обвинения в саботаже, остаётся открытым вопросом.
Да и бесплатных дураков хватает, которые повторяют ложь, вбрасываемую специально обученными людьми. Быдломасса, не приученная думать своей головой, ничего нового.
Теперь обязательно попробую эту игру. Интересно, чем Бензис им так насолил?
так оно бесплатное не беда
DLC - попытка сделать своего Хитмена, настолько смехотворная что стоит заценить хотябы для того чтоб увидеть как не надо делать игры
Ничё такое декольте у барышни, что удивительно
Зато у ГГ сиськи и не бодипозитивная. Почему не оценили? Что за лицемерие.