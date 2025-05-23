Экшен MindsEye получает в основном негативные отзывы в превью; тестировщики рекомендуют отложить релиз

MindsEye, игра с видом от третьего лица от бывших разработчиков Rockstar, выйдет в следующем месяце. Под руководством бывшего продюсера Rockstar игра должна оправдать много ожиданий.

Однако команде сложно это сделать, поскольку ранние предварительные просмотры не совсем позитивны. Большинство тестировщиков рекомендуют отложить игру, пока эти проблемы не будут решены.

В социальных сетях Synth Potato собрал различные мысли о MindsEye из превью.

Сообщается, что игра сломана и полна багов.

15-часовая история.

Вождение кажется «жестким».

Кат-сцены выглядят отлично и хорошо анимированы.

Встречи с врагами лишены глубины, враги просто «бегут на игрока».

Бой в целом ощущается хорошо, очень в стиле GTA.

«Аркадия» — это режим создания контента, в который можно попасть, войдя в портал, доступен только для ПК на старте.

Аркадию можно использовать для создания встреч по карте.

Разработчики, похоже, намекнули, что в главном городе (Red Rock City) не так много контента, и он будет в центре внимания после запуска.

Предварительные обзоры говорят о том, что игру следует отложить.

Один пользователь YouTube даже назвал это одним из худших превью из когда-либо существовавших. В целом игра кажется незавершенной и находится на стадии альфа-тестирования, поэтому она не готова к выходу в следующем месяце.

Отсутствие маркетинга тоже не помогает. Недостаточно игрового процесса, чтобы убедить людей купить игру, и большинство даже не узнало бы об этой игре, если бы не бывшие сотрудники Rockstar, работающие над проектом.