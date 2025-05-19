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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
7.7 67 оценок

Езда на машине по футуристическому ночному городу - MindsEye получила второй геймплейный тизер

AceTheKing AceTheKing

Студия Build a Rocket Boy Games представила новый геймплейный тизер предстоящего экшена MindsEye. В тизере показана езда на автомобиле по футуристическому ночному городу.

Джейкоб Диас - бывший солдат, который не только страдает от потери памяти, но и никак не может избавиться от преследующих его воспоминаний. Всё дело в загадочном нейроимпланте, из-за которого главный герой оказывается втянут в череду опасных миссий. Теперь придётся распутывать клубок интриг в мире, где правят бал искусственный интеллект, высокие технологии и коррумпированные корпорации, попутно пытаясь разгадать тайны собственного прошлого.

Релиз MindsEye состоится 10 июня текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
William Dwight

Игра актеров такой кринж

2
Rаyden

Вот такой игре просто как воздух необходима русская озвучка. Надеюсь, кто-нибудь возьмется.

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