Из свежего отчёта антикризисных управляющих обанкротившейся студии Build A Rocket Boy стали известны точные масштабы финансового краха создателей MindsEye. Общий долг компании бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса перед кредиторами составил около 62 миллионов фунтов стерлингов — это примерно 81 миллион долларов.

Больше всего студия задолжала китайскому издателю NetEase — свыше 47 миллионов долларов. Ещё около 5,5 миллиона долларов причитается хедж-фонду с Каймановых островов, а среди десятков мелких пунктов в документе затесался даже долг перед создателями ChatGPT из OpenAI на 25 долларов.

Погашать эти убытки руководство планирует за счёт судебных процессов против так называемых «саботажников». В документах для кредиторов судебные иски к «ряду третьих лиц» прямо названы крупнейшим активом студии. Речь идёт о старом конфликте: летом 2025 года соруководитель компании Марк Герхард обвинял в провале MindsEye британское агентство Ritual Network и блогеров, которые якобы вели проплаченную кампанию по дискредитации игры и самого Лесли Бензиса.

Ещё одна примечательная деталь из отчёта касается офисной техники. Весной 2026 года бывшие разработчики MindsEye через профсоюз подали на студию в суд, обвинив руководство в тайной установке шпионского ПО Teramind на рабочие ПК. Теперь же управляющие зафиксировали, что внутренний IT-отдел Build A Rocket Boy уже полностью очистил все компьютеры, которыми пользовались сотрудники.