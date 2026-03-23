Французское подразделение разработчиков MindsEye могут закрыть - студию отправили в судебную ликвидацию

Французское подразделение студии Build a Rocket Boy, известной по экшену MindsEye, по сообщениям СМИ оказалось в процессе судебной ликвидации. Речь идёт о команде в Монпелье, которая участвовала в разработке игры вместе с основной студией в Великобритании.

Как сообщает французское издание Origami, процедура судебной ликвидации фактически означает закрытие компании и распродажу её активов для погашения долгов. По предварительным данным, решение затронет около 50 сотрудников — примерно столько разработчиков оставалось в местном офисе после нескольких волн сокращений.

Проблемы студии во многом связывают с неудачным запуском MindsEye в 2025 году. Проект подвергся критике из-за технических ошибок, а также проблем с игровым процессом и сюжетом. Несмотря на это, руководство компании ранее заявляло о планах продолжать поддержку игры и постепенно улучшать её с помощью обновлений.

При этом один из руководителей студии, Марк Герхард, ранее утверждал, что на ситуацию вокруг проекта могли повлиять «корпоративный саботаж» и шпионаж со стороны конкурентов.

Пока неясно, как закрытие французского подразделения скажется на будущем MindsEye и сможет ли студия реализовать планы по «реабилитации» игры после неудачного старта.