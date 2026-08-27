"Игроки вернулись": Разработчики MindsEye заявили об успехе, несмотря на онлайн в 18 человек

Спустя больше года после провального релиза MindsEye студия Build A Rocket Boy выпустила странное заявление о том, что игра якобы постепенно возвращает игроков и улучшает свою репутацию.
Разработчики утверждают, что не стали оправдываться после критики, а просто продолжили выпускать обновления. По их версии, восстановление игры происходило постепенно: игроки возвращались, восприятие проекта менялось, а оценки в Steam постепенно росли.
Проблема в том, что реальные цифры выглядят куда менее впечатляюще. На момент публикации в Steam игра имела всего 18 игроков одновременно, а недавно добавленный режим Grenade Football испытывает очевидные проблемы с поиском соперников. Пользовательская оценка при этом по-прежнему находится на уровне «Смешанные».
Особенно спорно выглядит попытка студии представить MindsEye как очередную историю триумфального возвращения вроде No Man's Sky или Cyberpunk 2077. При этом заявление не сопровождается каким-либо крупным обновлением, новым контентом или другими признаками масштабного камбэка.
Все хорошо
Если количество игроков упало до 10, а потом выросло до 18, то это так то 80% рост аудитории)
18 игроков это серьезно
Ну, если разрабы не сдадутся, через годик игра, возможно, и впрямь выправит рейтинг.
Зачем они снабдили игру античитом? На исправление одиночной кампании махнули рукой? Что, думают, мультиплеер вытянет их проект?