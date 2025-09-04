ЧАТ ИГРЫ
MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.2 307 оценок

IO Interactive разочарована в MindsEye - будущее студии как издателя теперь под вопросом

AceTheKing AceTheKing

Ещё до релиза MindsEye многих пользователей удивило то, что издателем игры стала IOI Partners, издательское подразделение IO Interactive, известной по Hitman и работающей над 007: First Light.

Многие задались вопросом, почему компания решила связать себя с этим проектом. Глава IO Interactive Хакан Абрак в беседе с IGN объяснил, что студии просто хотелось помочь авторам с дебютным релизом, так как у них были интересные идеи и мир, который мог бы раскрыться в будущем.

Однако MindsEye стала одним из самых громких провалов последних лет - с крайне низким онлайном и "в основном негативными" отзывами в Steam. Ситуация привела к сокращениям в Build A Rocket Boy. Абрак признал, что такой результат разочаровал как IOI Partners, так и самих разработчиков. Он добавил, что команда продолжает работать над игрой и старается вернуть доверие игроков, но будущее издательского направления IOI теперь под вопросом.

Игры самой IO Interactive, включая 007: First Light, будут выпускаться без стороннего издателя, но дальнейшая судьба IOI Partners остаётся неопределённой. Build A Rocket Boy обещала крупное обновление для MindsEye в августе, но его до сих пор нет - последняя активность студии датируется концом июля.

