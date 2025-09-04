IO Interactive разочарована в MindsEye - будущее студии как издателя теперь под вопросом

Ещё до релиза MindsEye многих пользователей удивило то, что издателем игры стала IOI Partners, издательское подразделение IO Interactive, известной по Hitman и работающей над 007: First Light.
Многие задались вопросом, почему компания решила связать себя с этим проектом. Глава IO Interactive Хакан Абрак в беседе с IGN объяснил, что студии просто хотелось помочь авторам с дебютным релизом, так как у них были интересные идеи и мир, который мог бы раскрыться в будущем.
Однако MindsEye стала одним из самых громких провалов последних лет - с крайне низким онлайном и "в основном негативными" отзывами в Steam. Ситуация привела к сокращениям в Build A Rocket Boy. Абрак признал, что такой результат разочаровал как IOI Partners, так и самих разработчиков. Он добавил, что команда продолжает работать над игрой и старается вернуть доверие игроков, но будущее издательского направления IOI теперь под вопросом.
Игры самой IO Interactive, включая 007: First Light, будут выпускаться без стороннего издателя, но дальнейшая судьба IOI Partners остаётся неопределённой. Build A Rocket Boy обещала крупное обновление для MindsEye в августе, но его до сих пор нет - последняя активность студии датируется концом июля.
да эту студию давно было надо разогнать за халтурный Hitman contracts
Чё ты несёшь? Чего только стоит саунд от Jesper Kyd, до сих пор шикарен.
Jesper Kyd шикарен а игра фуфло халтурное
А что на скрине делает ГГ из Мафии 3? :)
А как же путешествие вселенной игры длиною в 10 лет?..
С Бондом тоже самое будет.
нет.
Да они и не были издателями, эта первая игра если посмотреть по истории, в основном они как разработчики, но знатно они лоханулись с игрой повелись на скам и популярный сценаристов.
это всё интересно конечно - но патчи где?