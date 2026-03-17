IO Interactive заканчивает сотрудничество с издательством MindsEye, кроссовер с Hitman отменён

IO Interactive объявила о прекращении сотрудничества с Build A Rocket Boy в области издания экшен-приключения MindsEye. Теперь все издательские обязанности полностью переходят к разработчикам игры.

Как уточнили в компании, участие IOI Partners будет сведено к минимуму — команда займётся лишь переходными процессами, необходимыми для передачи статуса официального издателя. В ближайшие недели стороны продолжат совместную работу, чтобы обеспечить максимально плавный переход для игроков и партнёров проекта.

Одним из последствий разрыва стало закрытие ранее анонсированного кроссовера с Hitman. Специальная миссия, представленная летом 2025 года, больше не выйдет, несмотря на высокий интерес со стороны сообщества.

В Build A Rocket Boy подчеркнули, что в будущем не исключают новые партнёрства и коллаборации, однако конкретных деталей пока нет. Обе компании поблагодарили игроков за поддержку и интерес к проекту.

MindsEye вышла 10 июня 2025 года на консолях и ПК, но была встречена сдержанно. Теперь дальнейшее развитие игры полностью зависит от Build A Rocket Boy, которой предстоит самостоятельно выстраивать её будущее.