Лесли Бенсис временно уходит из Build a Rocket Boy, Марк Герхард берёт на себя роль единственного CEO

Сооснователь и сопредседатель Build a Rocket Boy Лесли Бенсис, известный по работе в Rockstar North, временно покидает студию, создавшую MindsEye. Об этом сообщил другой CEO компании Марк Герхард, который теперь подписывает корпоративные письма только как «CEO», без упоминания совместного руководства.

По словам Герхарда, Бенсис берёт «заслуженный временный отпуск», чтобы восстановить силы после более чем года работы без перерыва. При этом Герхард подчеркнул, что именно он будет вести студию вперёд.

Ранее команда студии пережила непростые времена: провал релиза MindsEye, несколько сокращений и недавний скандал, связанный с обвинениями Бенсиса в сексуальном насилии, которые он опроверг, отметив, что отношения с обвинителем были согласованными.

Сотрудники компании высказывают сомнения в будущем студии: один из них заявил, что «BARB вряд ли переживёт этот кризис», добавив, что проблемы вызваны не внешними саботажами, а внутренними событиями вокруг Бенсиса и Герхарда.

Ранее Герхард утверждал, что компания стала объектом целенаправленной кампании по подрыву бренда Build a Rocket Boy и MindsEye, стоимостью якобы около 1 миллиона евро. Компания продолжает работу, но текущие кадровые и управленческие изменения ставят под вопрос её ближайшее будущее.