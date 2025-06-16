Магазин уже пытается избавиться от MindsEye - провальный экшен уценили до $20 всего через несколько дней после релиза

Экшен MindsEye от одного из создателей GTA, Лесли Бензиса, оказался не тем хитом, на который многие рассчитывали. Игра вышла совсем недавно, но уже вызывает огромную волну критики со стороны игроков и журналистов.

На фоне негативных отзывов, розничные магазины начали стремительно избавляться от физических копий. Пользователь Rufio1617 заметил, что Walmart уже продаёт версию MindsEye для PlayStation 5 всего за $20 — вместо стандартной цены в $60. И это менее чем через неделю после официального релиза.

Такое резкое падение цены может свидетельствовать о крайне низком спросе и попытке поскорее избавиться от провального товара.