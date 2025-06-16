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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.6 208 оценок

Магазин уже пытается избавиться от MindsEye - провальный экшен уценили до $20 всего через несколько дней после релиза

butcher69 butcher69

Экшен MindsEye от одного из создателей GTA, Лесли Бензиса, оказался не тем хитом, на который многие рассчитывали. Игра вышла совсем недавно, но уже вызывает огромную волну критики со стороны игроков и журналистов.

На фоне негативных отзывов, розничные магазины начали стремительно избавляться от физических копий. Пользователь Rufio1617 заметил, что Walmart уже продаёт версию MindsEye для PlayStation 5 всего за $20 — вместо стандартной цены в $60. И это менее чем через неделю после официального релиза.

Такое резкое падение цены может свидетельствовать о крайне низком спросе и попытке поскорее избавиться от провального товара.

23
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Jackius
Спойлер

)))

19
MNM 777
yariko ookami
Экшен MindsEye от одного из создателей GTA, Лесли Бензиса, оказался не тем хитом, на который многие рассчитывали.

Хахаха. Посмотрел системки на нее. Мне ее и с торрента не нать!!!

8
Nodas

Тебе нет смысла вообще системки смотреть, на твоём мамонте ничего из современного не пойдет

13
Raphtallia Nodas

Ну знаете, когда в реках стоит 4070, а реки далеко не максималки. Это говорит только о том, что на оптимизон положили болт, причем размером со слона. Не удивительно что эта шняга провалилась. Та же жта5 шла на любом тостере.

3
Алан Битаров Raphtallia

У него Intel Core 2 Duo.

4
Viking90

Гамаю, наслаждаюсь сюжетом, пока остальные игроки сруться в сети какая игра отстой😎

5
Demian Averon
3
Lvinomord

Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.

4
Влад Борщ111

Круглый, ты чтоли??

4
Пользователь ВКонтакте

много много диких абизян // Александр Чацкий

3
Пользователь ВКонтакте

// Max Rolin

vertehwost

Ну судя по видосам, я бы не назвал игру плохой, ну просто она никакая , прискорбно на самом деле, постанова там интересная но я так понял сюжет уг, физика машин не гта, но пойдёт, самое стремное это стрельба без импакта , да и актёр гг уже во втором проекте как бельмо в глазу

2
HellowRainbow
физика машин не гта

Я бы сказал, это плюс

Carissa7517
Экшен MindsEye от одного из создателей GTA, Лесли Бензина

Спасибо, что напоминаете нам, что он один из создателей гта, а то мы постоянно забываем

2
bubenson

Очередное подтверждение пословицы, когда спешить не надо, а то народ насмешишь.

1
bohdan2015

Не стоило IO браться)

GratefulOrmus

А этот калл не как не могут продать да он даром не надо даже какие 20$ )))))))))))))))))))))) вы смешны

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