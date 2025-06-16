Магазин уже пытается избавиться от MindsEye - провальный экшен уценили до $20 всего через несколько дней после релиза

Экшен MindsEye от одного из создателей GTA, Лесли Бензиса, оказался не тем хитом, на который многие рассчитывали. Игра вышла совсем недавно, но уже вызывает огромную волну критики со стороны игроков и журналистов.
На фоне негативных отзывов, розничные магазины начали стремительно избавляться от физических копий. Пользователь Rufio1617 заметил, что Walmart уже продаёт версию MindsEye для PlayStation 5 всего за $20 — вместо стандартной цены в $60. И это менее чем через неделю после официального релиза.
Такое резкое падение цены может свидетельствовать о крайне низком спросе и попытке поскорее избавиться от провального товара.
)))
Хахаха. Посмотрел системки на нее. Мне ее и с торрента не нать!!!
Тебе нет смысла вообще системки смотреть, на твоём мамонте ничего из современного не пойдет
Ну знаете, когда в реках стоит 4070, а реки далеко не максималки. Это говорит только о том, что на оптимизон положили болт, причем размером со слона. Не удивительно что эта шняга провалилась. Та же жта5 шла на любом тостере.
У него Intel Core 2 Duo.
Гамаю, наслаждаюсь сюжетом, пока остальные игроки сруться в сети какая игра отстой😎
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
Круглый, ты чтоли??
много много диких абизян // Александр Чацкий
// Max Rolin
Ну судя по видосам, я бы не назвал игру плохой, ну просто она никакая , прискорбно на самом деле, постанова там интересная но я так понял сюжет уг, физика машин не гта, но пойдёт, самое стремное это стрельба без импакта , да и актёр гг уже во втором проекте как бельмо в глазу
Я бы сказал, это плюс
Спасибо, что напоминаете нам, что он один из создателей гта, а то мы постоянно забываем
Очередное подтверждение пословицы, когда спешить не надо, а то народ насмешишь.
Не стоило IO браться)
А этот калл не как не могут продать да он даром не надо даже какие 20$ )))))))))))))))))))))) вы смешны