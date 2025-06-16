MindsEye на консолях отличается низким разрешением и одной из самых серьезных проблем с заиканием в этом поколении

Недавно вышла спорная игра Mindseye, и, как и ожидалось, она сопровождалась несколькими техническими проблемами. Студия, ответственная за нее, выпустила патч, чтобы попытаться исправить эти недостатки, но, согласно последнему сравнению, проведенному каналом El Analists de Bits, ситуация все еще далека от идеала.

По данным канала, игра работает со скоростью 30 кадров в секунду, но страдает от серьезных заиканий — одного из худших случаев со времен поколения PS3/360. Динамическое разрешение на консолях может упасть до 720p на PS5 и Xbox Series X, в то время как на Series S значение может упасть до всего 430p, что приведет к размытому и нестабильному изображению. В дополнение к этим проблемам канал подчеркивает, что улучшения на PS5 Pro настолько незначительны, что едва ли оправдывают ярлык «Улучшено».

Это сравнение было сделано с последним исправлением, созданным Build a Rocket Boy.

Все версии работают со скоростью 30 кадров в секунду с ужасными заиканиями.

Mindseye применяет динамическое разрешение на всех консолях. На Xbox Series S разрешение может упасть до 430p, а на всех других консолях — до 720p.

Xbox Series S делает визуальные сокращения, такие как удаление теней и преувеличенные сокращения в освещении и текстурах. Оптимизации для этой платформы в Mindseye нет.

PS5 Pro демонстрирует небольшое улучшение текстур, детализации ландшафта и теней. Ничего больше.

Отсутствие улучшений на PS5 Pro примечательно, учитывая, что эта игра указана как PS5 Pro Enhanced. Улучшений практически нет.

Объективно, Mindseye — это игра с производительностью и техническими аспектами, которые пока далеки от одобрения.

Не вдаваясь в подробности игрового процесса и сосредоточившись только на оптимизации, в Mindseye не стоит играть.

MindsEye доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.