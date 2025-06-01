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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
7.4 88 оценок

MindsEye - не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линейная

IKarasik IKarasik

На фоне большого интереса к MindsEye, игре от Build a Rocket Boy под руководством Лесли Бензиса, бывшего президента Rockstar North, многие поспешили назвать её духовным наследником Grand Theft Auto. Однако сам Бензис настаивает: MindsEye — это не просто «копия» культовой серии. И особенно это становится заметно, если обратить внимание на продолжительность кампании и формат подачи сюжета.

Недавно стало известно, что основная сюжетная линия MindsEye занимает всего около 20 часов. В эпоху 100-часовых ролевых эпопей и открытых миров такой формат может показаться скромным. Но у разработчиков на это есть вполне обоснованное объяснение.

В интервью для GamesIndustry Лесли Бензис пояснил, что основной акцент сделан не на масштаб, а на завершённость опыта. По его словам, аналитика игровой индустрии показывает: около 60–70% игроков не доходят до конца больших игр. Это означает, что громадный объем контента зачастую остаётся невостребованным.

«Я считаю, что 20 часов — это хорошая продолжительность. Лучше дать игроку полное, законченное впечатление, чем создать 200-часовую игру, которую он не закончит», — говорит Бензис.

По этой причине MindsEye был задуман как линейное, сфокусированное повествование, сосредоточенное на жизни главного героя — Джейкоба Диаса. Игроки начнут своё путешествие, когда Джейкоб прибывает в город Редрок, и покинут его в строго определённый момент. Такой подход, по мнению Бензиса, невозможен в рамках классического открытого мира.

«Открытый мир — это свобода, а когда рассказываешь конкретную историю, свобода не всегда уместна», — подчёркивает он.

Несмотря на линейность основной кампании, команда Build a Rocket Boy уже готовит дополнительные материалы. В планах как бесплатный, так и платный контент, а также полноценный мультиплеер и открытый мир. Это позволит расширить вселенную MindsEye и углубить знания о персонажах и мире через побочные миссии и будущие дополнения.

По словам руководителя студии, MindsEye планируется поддерживать новым контентом в течение 10 лет

Бензис отмечает, что именно такие побочные активности дополняют и раскрывают сюжетную подоплёку — например, рассказывают больше о прошлом героев или о политической и социальной обстановке в мире игры.

Пока MindsEye всё ещё вызывает ассоциации с GTA, позиция Бензиса однозначна: это не попытка воссоздать прошлый успех, а желание предложить игрокам компактное, насыщенное и законченное приключение с дальнейшим потенциалом для роста.

Остаётся только дождаться развития проекта и посмотреть, сможет ли MindsEye занять своё уникальное место среди сюжетно-ориентированных экшенов нового поколения.

41
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Ded Chelyabinsk

Главный персонаж мне внешне не приятен, из-за этого не смог играть в Мафию-3. Вызывает отторжение.

А так, игра эта отстой конечно.

25
Raphtallia
«Я считаю, что 20 часов — это хорошая продолжительность. Лучше дать игроку полное, законченное впечатление, чем создать 200-часовую игру, которую он не закончит»,

Ну, если за эти 20ч вы попросите 20-30$ То еще ок. Но если они попросят все 70\80, то шли бы они нафиг с игрой за такую сумму на 4 вечера.

А еще интересно узнать, что-же они хотят там поддерживать годами, если игра линейна и всего на 20ч???

13
Lucky3_15

Ну как бы свой аналог гта онлайн, не?

Pavlissimus

Ну я в стиме успел взять за 1900р, пока была доступна. Считай почти $20. Думаю своих денег стоит. Новая Мафия стоит более чем в два раза дороже.

7
Raphtallia Lucky3_15

Ну как я поняла, классического опен ворлда как в гта не будет

По этой причине MindsEye был задуман как линейное, сфокусированное повествование, сосредоточенное на жизни главного героя — Джейкоба Диаса. Игроки начнут своё путешествие, когда Джейкоб прибывает в город Редрок, и покинут его в строго определённый момент. Такой подход, по мнению Бензиса, невозможен в рамках классического открытого мира.

Так что-же там поддерживать? Или у них будет по итогу 2 игры? Известно-ли что-то о наличии онлайна в игре? Я не слышала вроде о таком.

3
Константин335

20 часов это идеальная продолжительность для игры. Пусть лучше так чем 100 часов игры где сюжета обычно там как раз около 20 часов, а все остальное время занимает гринд, исследование мира и т.д.

10
Raphtallia

А исследование мира, гринд, прокачка и те-жи побочки, это не игра? Игра разве только из мейн линейки должна состоять?

8
Armen 88 Raphtallia

Фанат убисофт?

1
Raphtallia Armen 88

Боже упаси, скорее тесо, скайрима, фаллаута, кенши, рпгшек классических вроде пиларсов или дивинити. Ну, иногда разбавляю шутерами, спасти марину2, хелдрайверсы дарктайд и.т.д. =)

Хотя признаюсь, в дивижку от юби я ниаграла много в свое время, как и в фор хонор.

2
Costollom
MindsEye - не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линейная

Зря.

5
jax baron

ооооооооо это факт

"«Я считаю, что 20 часов — это хорошая продолжительность. Лучше дать игроку полное, законченное впечатление, чем создать 200-часовую игру, которую он не закончит"

4
Zick211
20 часов

10 лет, который будет поддерживать.

4
Bargainer

Определитесь уже. Игра на 20 часов не вяжется с ранее озвученной поддержкой в 10 лет.

3
BloomingVysor

Может что добавлять будут? длс какие нибудь и тд?

Властелин Сосцов BloomingVysor

ага, онлайн доильня

1
JackReacher

Правильные слова он говорит, лишь бы не было брехней. Я игры на 200 часов никак осилить не могу, исключения Ведьмак 3 и РДР2, потому что это шедевры. А какие-нибудь отсосины просто невыносимы после 40-50 часов. Вальгалла та же самая - игра неплохая, но душит своими бесконечными активностями и гриндом.

3
Мясо с майонезом

это не шедевры,тебе этими "играми" все уши обжужжали в своё время поэтому ты чтобы не быть белой вороной в них играешь и считаешь шедеврами как все

5
Carissa7517 Мясо с майонезом

Ну хз, вот про Скайрим тоже жужжали, а я его так до конца и не прошёл

Sickofitall Мясо с майонезом
это не шедевры,тебе этими "играми" все уши обжужжали в своё время поэтому ты чтобы не быть белой вороной в них играешь и считаешь шедеврами как все

Хоть один разумный человек на этом сайте.

1
Фаршированные Яйца

Мне тоже постоянно приходится объяснять, почему короткая не значит плохая.

1
nick champion

Прошу понять правильно, денег у нас мало.

1
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