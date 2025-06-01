MindsEye - не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линейная

На фоне большого интереса к MindsEye, игре от Build a Rocket Boy под руководством Лесли Бензиса, бывшего президента Rockstar North, многие поспешили назвать её духовным наследником Grand Theft Auto. Однако сам Бензис настаивает: MindsEye — это не просто «копия» культовой серии. И особенно это становится заметно, если обратить внимание на продолжительность кампании и формат подачи сюжета.

Недавно стало известно, что основная сюжетная линия MindsEye занимает всего около 20 часов. В эпоху 100-часовых ролевых эпопей и открытых миров такой формат может показаться скромным. Но у разработчиков на это есть вполне обоснованное объяснение.

В интервью для GamesIndustry Лесли Бензис пояснил, что основной акцент сделан не на масштаб, а на завершённость опыта. По его словам, аналитика игровой индустрии показывает: около 60–70% игроков не доходят до конца больших игр. Это означает, что громадный объем контента зачастую остаётся невостребованным.

«Я считаю, что 20 часов — это хорошая продолжительность. Лучше дать игроку полное, законченное впечатление, чем создать 200-часовую игру, которую он не закончит», — говорит Бензис.

По этой причине MindsEye был задуман как линейное, сфокусированное повествование, сосредоточенное на жизни главного героя — Джейкоба Диаса. Игроки начнут своё путешествие, когда Джейкоб прибывает в город Редрок, и покинут его в строго определённый момент. Такой подход, по мнению Бензиса, невозможен в рамках классического открытого мира.

«Открытый мир — это свобода, а когда рассказываешь конкретную историю, свобода не всегда уместна», — подчёркивает он.

Несмотря на линейность основной кампании, команда Build a Rocket Boy уже готовит дополнительные материалы. В планах как бесплатный, так и платный контент, а также полноценный мультиплеер и открытый мир. Это позволит расширить вселенную MindsEye и углубить знания о персонажах и мире через побочные миссии и будущие дополнения.

Бензис отмечает, что именно такие побочные активности дополняют и раскрывают сюжетную подоплёку — например, рассказывают больше о прошлом героев или о политической и социальной обстановке в мире игры.

Пока MindsEye всё ещё вызывает ассоциации с GTA, позиция Бензиса однозначна: это не попытка воссоздать прошлый успех, а желание предложить игрокам компактное, насыщенное и законченное приключение с дальнейшим потенциалом для роста.

Остаётся только дождаться развития проекта и посмотреть, сможет ли MindsEye занять своё уникальное место среди сюжетно-ориентированных экшенов нового поколения.