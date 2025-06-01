MindsEye - не клон GTA: Лесли Бензис объяснил, почему игра короткая и линейная

На фоне большого интереса к MindsEye, игре от Build a Rocket Boy под руководством Лесли Бензиса, бывшего президента Rockstar North, многие поспешили назвать её духовным наследником Grand Theft Auto. Однако сам Бензис настаивает: MindsEye — это не просто «копия» культовой серии. И особенно это становится заметно, если обратить внимание на продолжительность кампании и формат подачи сюжета.
Недавно стало известно, что основная сюжетная линия MindsEye занимает всего около 20 часов. В эпоху 100-часовых ролевых эпопей и открытых миров такой формат может показаться скромным. Но у разработчиков на это есть вполне обоснованное объяснение.
В интервью для GamesIndustry Лесли Бензис пояснил, что основной акцент сделан не на масштаб, а на завершённость опыта. По его словам, аналитика игровой индустрии показывает: около 60–70% игроков не доходят до конца больших игр. Это означает, что громадный объем контента зачастую остаётся невостребованным.
«Я считаю, что 20 часов — это хорошая продолжительность. Лучше дать игроку полное, законченное впечатление, чем создать 200-часовую игру, которую он не закончит», — говорит Бензис.
По этой причине MindsEye был задуман как линейное, сфокусированное повествование, сосредоточенное на жизни главного героя — Джейкоба Диаса. Игроки начнут своё путешествие, когда Джейкоб прибывает в город Редрок, и покинут его в строго определённый момент. Такой подход, по мнению Бензиса, невозможен в рамках классического открытого мира.
«Открытый мир — это свобода, а когда рассказываешь конкретную историю, свобода не всегда уместна», — подчёркивает он.
Несмотря на линейность основной кампании, команда Build a Rocket Boy уже готовит дополнительные материалы. В планах как бесплатный, так и платный контент, а также полноценный мультиплеер и открытый мир. Это позволит расширить вселенную MindsEye и углубить знания о персонажах и мире через побочные миссии и будущие дополнения.
Бензис отмечает, что именно такие побочные активности дополняют и раскрывают сюжетную подоплёку — например, рассказывают больше о прошлом героев или о политической и социальной обстановке в мире игры.
Пока MindsEye всё ещё вызывает ассоциации с GTA, позиция Бензиса однозначна: это не попытка воссоздать прошлый успех, а желание предложить игрокам компактное, насыщенное и законченное приключение с дальнейшим потенциалом для роста.
Остаётся только дождаться развития проекта и посмотреть, сможет ли MindsEye занять своё уникальное место среди сюжетно-ориентированных экшенов нового поколения.
Главный персонаж мне внешне не приятен, из-за этого не смог играть в Мафию-3. Вызывает отторжение.
А так, игра эта отстой конечно.
Ну, если за эти 20ч вы попросите 20-30$ То еще ок. Но если они попросят все 70\80, то шли бы они нафиг с игрой за такую сумму на 4 вечера.
А еще интересно узнать, что-же они хотят там поддерживать годами, если игра линейна и всего на 20ч???
Ну как бы свой аналог гта онлайн, не?
Ну я в стиме успел взять за 1900р, пока была доступна. Считай почти $20. Думаю своих денег стоит. Новая Мафия стоит более чем в два раза дороже.
Ну как я поняла, классического опен ворлда как в гта не будет
Так что-же там поддерживать? Или у них будет по итогу 2 игры? Известно-ли что-то о наличии онлайна в игре? Я не слышала вроде о таком.
20 часов это идеальная продолжительность для игры. Пусть лучше так чем 100 часов игры где сюжета обычно там как раз около 20 часов, а все остальное время занимает гринд, исследование мира и т.д.
А исследование мира, гринд, прокачка и те-жи побочки, это не игра? Игра разве только из мейн линейки должна состоять?
Фанат убисофт?
Боже упаси, скорее тесо, скайрима, фаллаута, кенши, рпгшек классических вроде пиларсов или дивинити. Ну, иногда разбавляю шутерами, спасти марину2, хелдрайверсы дарктайд и.т.д. =)
Хотя признаюсь, в дивижку от юби я ниаграла много в свое время, как и в фор хонор.
Зря.
ооооооооо это факт
"«Я считаю, что 20 часов — это хорошая продолжительность. Лучше дать игроку полное, законченное впечатление, чем создать 200-часовую игру, которую он не закончит"
10 лет, который будет поддерживать.
Определитесь уже. Игра на 20 часов не вяжется с ранее озвученной поддержкой в 10 лет.
Может что добавлять будут? длс какие нибудь и тд?
ага, онлайн доильня
Правильные слова он говорит, лишь бы не было брехней. Я игры на 200 часов никак осилить не могу, исключения Ведьмак 3 и РДР2, потому что это шедевры. А какие-нибудь отсосины просто невыносимы после 40-50 часов. Вальгалла та же самая - игра неплохая, но душит своими бесконечными активностями и гриндом.
это не шедевры,тебе этими "играми" все уши обжужжали в своё время поэтому ты чтобы не быть белой вороной в них играешь и считаешь шедеврами как все
Ну хз, вот про Скайрим тоже жужжали, а я его так до конца и не прошёл
Хоть один разумный человек на этом сайте.
Мне тоже постоянно приходится объяснять, почему короткая не значит плохая.
Прошу понять правильно, денег у нас мало.