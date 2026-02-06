MindsEye обвиняет крупную кампанию в саботировании работы студии и планирует подать в суд

По данным инсайдера Тома Хендерсона, соучредитель MindsEye Марк Гердхард заявил на внутренней встрече с сотрудниками Build a Rocket Boy, что студия выявила лиц, которые организовали масштабную кампанию по подрыву репутации компании, потратившую более €1 млн в 2025 году.

Гердхард отметил, что за атакой стоит «очень крупная американская компания», а её действия координировались британской фирмой Ritual Network. По словам соучредителя, в схему были вовлечены несколько инфлюенсеров, журналистов и сотрудники Build a Rocket Boy, которые должны были нанести ущерб MindsEye и репутации студии.

«Все причастные получат уведомления о возбуждении уголовного дела за шпионаж, саботаж и вмешательство в деятельность компании», — подчеркнул Гердхард, добавив, что это станет началом «возвращения студии к игре».

Ritual Network отвергла обвинения, заявив, что не имеет отношения к ситуации и не получала доказательств в поддержку подобных претензий. Представители Build a Rocket Boy отметили, что не комментируют утечки внутренних встреч, но подтверждают наличие координированной кампании по нанесению ущерба и работают с юристами для защиты своих интересов.

Марк Гердхард также сообщил, что студия будет использовать имена причастных лиц в будущем игровом контенте — переработанной миссии-шпионе, ранее отменённой, и подчеркнул, что цель компании — создавать качественные игры и защищать команду от дальнейших атак.

Кроме того, Гердхард рассказал о внедрении системы кибербезопасности Teramind, отслеживающей активность сотрудников на ПК, чтобы выявлять потенциальные угрозы. Он заверил, что это временная мера и надеется снять ограничения в течение трёх месяцев.

В завершение встречи Гердхард подчеркнул, что февраль станет «определяющим месяцем» для MindsEye, поскольку игра будет запущена как сервис, и команда сможет работать без влияния саботажников.