MindsEye получила четвёртый патч: добавлена возможность пропускать катсцены, улучшена оптимизация и другие улучшения

Студия Build a Rocket Boy выпустила четвёртый патч для MindsEye - он уже доступен для всех платформ. Обновление весит 15 ГБ на PC, 12 ГБ на Xbox Series X/S и 7 ГБ на PS5.

В патче появилась возможность пропускать катсцены, улучшена работа памяти, CPU и GPU, а также внесены изменения в шейдеры, ассеты и коллизию. Кроме того, исправлены баги и добавлены мелкие улучшения геймплея. Полный список изменений доступен по ссылке.

Следующий патч будет сосредоточен на производительности, боевой системе и ИИ врагов, но сроков его выхода пока нет.