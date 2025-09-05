MindsEye получила четвёртый патч: добавлена возможность пропускать катсцены, улучшена оптимизация и другие улучшения

Студия Build a Rocket Boy выпустила четвёртый патч для MindsEye - он уже доступен для всех платформ. Обновление весит 15 ГБ на PC, 12 ГБ на Xbox Series X/S и 7 ГБ на PS5.
В патче появилась возможность пропускать катсцены, улучшена работа памяти, CPU и GPU, а также внесены изменения в шейдеры, ассеты и коллизию. Кроме того, исправлены баги и добавлены мелкие улучшения геймплея. Полный список изменений доступен по ссылке.
Следующий патч будет сосредоточен на производительности, боевой системе и ИИ врагов, но сроков его выхода пока нет.
Они вычерпывают воду ложкой из тонущей лодки
Лодка эта уже утонула сразу же на релизе. Они вычерпывают г*вно со дна
Так для справки ( так как я купил эту дрянь и прошел ) игра скучная стрелялка с тупым сюжетом
Того гляди и допилят до изначально запланированного состояния
Не получится. Максимум более менее нормальное техническое состояние.
Денег столько нет сейчас, а там был бюджет в сотни миллионов освоен еще до выхода, надеялись что громкое имя создателя принесёт много денег + закрывали глаза на состояние игры. По итогу закрыли все студии оставив одну и уволив много работников.
Чел смуту допили до нормального играбельного состояния. Стала ли от этого смута лучше? Не думаю)))тут тоже самое, игра сломана фундаментально, её с нуля разрабатывать надо
Ну, вообще-то стала. Плевался с релизной версии и забросил игру на год. Потом запустил финальную и был приятно удивлён. Довольно крепкая сюжетная экшен-адвенчура, не без косяков, конечно (один из самых убогих стелсов встроили зачем-то).
Жду Земской собор теперь.
Ого я уже подумал что игну забили
Крейсер потихоньку всплывает, латают пробоины)
Ее не слили на торренты вроде еще, у нее денува что ли ? Жесткая смесь, анриал 5+денува= ужасный лагадрон
Нет там денуво... просто игра дерьмо
Да есть она на торрент сайтах, на мало кто её качает.
А точно есть, я тупо не заметил пт что игра и правда кал осла ,ахаха
Чего там обновлять то? Игра ещё два месяца назад доведена до идеального состояния. // Евгений Романенко
Редактор
у меня клава урезана без номерного отсека, по этому эту игру я пройти не смог, как не пытался
Оно живое 🤣🤣🤣
Поздно пить боржоми игра тухляк.