MindsEye получит обновление в конце недели: улучшение оптимизации, возможность настройки DOF и исправление багов

Вчера разработчик из Build A Rocket Boy сообщил о том, что студия уже работает над обновлением для MindsEye, которое будет направлено на улучшение оптимизации игры.
Теперь студия поделилась полным списком исправлений, которые будут реализованы в ближайшем обновлении, которое студия планирует выпустить в конце этой недели на PC. Вскоре после этого обновление будет выпущено и на консолях.
Общий список изменений:
- Первоначальные улучшения производительности CPU и GPU, а также оптимизация потребления памяти;
- Снижение сложности мини-игры CPR;
- Новая настройка для отключения или изменения глубины резкости (DOF);
- Исправление проблемы с отсутствующими элементами управления для мини-игр MineHunter и Run Dungeon;
- Всплывающие предупреждения для ПК с отключенным аппаратным ускорением планирования GPU и ПК с CPU, имеющими потенциальные проблемы со сбоями.
По словам студии, это будет лишь первое из планирующихся обновлений, направленных на улучшение работы MindsEye.
Такое надо сразу делать ПЕРЕД релизом.
Игра уже провалилась всем спасибо все свободны
У этой игры судьба Cyberpunk. Если оптимизацию завезут, продажи будут и глядишь вторая игра появится)
Уже не поможет 😄
Ждууу!!!
Крутяк👍 Новая обнова для графонистого гейминга с лучиками на УЛЬТРАХ 🤗 // Nvidia Power
А свою главную ошибку они исправлять не хотят.
Глав.гад на Линкольне Клее?)
Отсутствие русских субтитров
Правда, что игра не запускается, если IP-адрес российский?
Нет, там какая-то xyйня вылезает при загрузке, которую не видно. Нужно, ориентируясь по звуку, успеть нажать кнопку, либо попадёшь в ловушку с бесконечной загрузкой. Или просто запускать игру в оффлайн-режиме, тогда это оповещение не будет появляться и всё нормально загрузится (там чё-то: "зарегистрируйся и получи скин на машинку").
Исправление багов....
Она так выглядит, будто её надо 10й дорогой обходить, хз кто её и от какого отчаяния покупал...