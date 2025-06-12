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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
6.3 137 оценок

MindsEye получит обновление в конце недели: улучшение оптимизации, возможность настройки DOF и исправление багов

AceTheKing AceTheKing

Вчера разработчик из Build A Rocket Boy сообщил о том, что студия уже работает над обновлением для MindsEye, которое будет направлено на улучшение оптимизации игры.

Создатели MindsEye уже работают над обновлением, которое улучшит производительность игры

Теперь студия поделилась полным списком исправлений, которые будут реализованы в ближайшем обновлении, которое студия планирует выпустить в конце этой недели на PC. Вскоре после этого обновление будет выпущено и на консолях.

Общий список изменений:

  • Первоначальные улучшения производительности CPU и GPU, а также оптимизация потребления памяти;
  • Снижение сложности мини-игры CPR;
  • Новая настройка для отключения или изменения глубины резкости (DOF);
  • Исправление проблемы с отсутствующими элементами управления для мини-игр MineHunter и Run Dungeon;
  • Всплывающие предупреждения для ПК с отключенным аппаратным ускорением планирования GPU и ПК с CPU, имеющими потенциальные проблемы со сбоями.

По словам студии, это будет лишь первое из планирующихся обновлений, направленных на улучшение работы MindsEye.

21
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Big and Fat

Такое надо сразу делать ПЕРЕД релизом.

12
Punisher1

Игра уже провалилась всем спасибо все свободны

5
JustA_NiceGuy

У этой игры судьба Cyberpunk. Если оптимизацию завезут, продажи будут и глядишь вторая игра появится)

vegas99

Уже не поможет 😄

3
Hall_1920

Ждууу!!!

2
Пользователь ВКонтакте

Крутяк👍 Новая обнова для графонистого гейминга с лучиками на УЛЬТРАХ 🤗 // Nvidia Power

2
Armen 88

А свою главную ошибку они исправлять не хотят.

1
Олег Закиров

Глав.гад на Линкольне Клее?)

3
Armen 88 Олег Закиров

Отсутствие русских субтитров

2
Tiger Goose

Правда, что игра не запускается, если IP-адрес российский?

Блоха В Сарафане

Нет, там какая-то xyйня вылезает при загрузке, которую не видно. Нужно, ориентируясь по звуку, успеть нажать кнопку, либо попадёшь в ловушку с бесконечной загрузкой. Или просто запускать игру в оффлайн-режиме, тогда это оповещение не будет появляться и всё нормально загрузится (там чё-то: "зарегистрируйся и получи скин на машинку").

AndruhaGruz

Исправление багов....

Madfury

Она так выглядит, будто её надо 10й дорогой обходить, хз кто её и от какого отчаяния покупал...