MindsEye получит обновление в конце недели: улучшение оптимизации, возможность настройки DOF и исправление багов

Вчера разработчик из Build A Rocket Boy сообщил о том, что студия уже работает над обновлением для MindsEye, которое будет направлено на улучшение оптимизации игры.

Теперь студия поделилась полным списком исправлений, которые будут реализованы в ближайшем обновлении, которое студия планирует выпустить в конце этой недели на PC. Вскоре после этого обновление будет выпущено и на консолях.

Общий список изменений:

Первоначальные улучшения производительности CPU и GPU, а также оптимизация потребления памяти;

Снижение сложности мини-игры CPR;

Новая настройка для отключения или изменения глубины резкости (DOF);

Исправление проблемы с отсутствующими элементами управления для мини-игр MineHunter и Run Dungeon;

Всплывающие предупреждения для ПК с отключенным аппаратным ускорением планирования GPU и ПК с CPU, имеющими потенциальные проблемы со сбоями.

По словам студии, это будет лишь первое из планирующихся обновлений, направленных на улучшение работы MindsEye.