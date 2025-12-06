MindsEye провалилась даже с бесплатной версией: статистика в Steam удручающая

Провал MindsEye достиг новых тревожных высот. Даже с выходом бесплатной версии игра, разработанная Build A Rocket Boy, продолжает показывать неутешительные результаты в Steam, подтверждая свой статус одной из крупнейших коммерческих катастроф 2025 года.

MindsEye, выпущенная в июне этого года, достигла пика в 3300 одновременных игроков на платформе Valve. Текущая ситуация ещё более критическая: по данным SteamDB, в игре одновременно зарегистрировано от 10 до 20 активных пользователей.

В попытке переломить этот катастрофический сценарий разработчики выпустили 28 ноября бесплатный стартовый набор MindsEye, предлагающий образец кампании и игрового контента из режима ARCADIA. Однако эта стратегия оказалась совершенно неэффективной: в бесплатной версии было зарегистрировано всего 32 одновременных игрока.

Отзывы о бесплатной версии в Steam описываются как преимущественно негативные, что свидетельствует о том, что даже любопытство не привлекает игроков к бесплатной версии. Бесплатная версия была разработана как щедрая пробная версия, чтобы склонить пользователей к полной версии, но цифры говорят о том, что публика просто потеряла интерес к игре.

Стоит вспомнить, что MindsEye, проект Лесли Бензиса, бывшего продюсера серии Grand Theft Auto в Rockstar Games, вызвал большой ажиотаж ещё до своего выхода. Помимо одиночной кампании, игра предлагает инструменты для создания контента, чего, однако, оказалось недостаточно для завоевания публики.

Что касается профессиональных обзоров, ситуация не менее мрачная. Игра заслужила нежелательное звание худшего запуска 2025 года на Metacritic со средней оценкой всего 37/100 для ПК-версии. Консольные версии получили ещё более низкие оценки.