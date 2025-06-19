Mindseye скоро получит сиквел? По слухам, Mindseye 2 будет многопользовательской игрой

Прошло совсем немного времени с момента выхода Mindseye, которая не была особенно успешной. Однако, похоже, что в дополнение к исправлениям создатели уже готовят сиквелы к своему тайтлу.
Недавно в сети появилась информация о том, что Build a Rocket Boy разрабатывает тайтл, который будет основан на лицензии популярной серии, хотя неизвестно, когда он выйдет. Однако возможно, что это не единственный проект, который находится в разработке.
YouTuber BaityBait, который раскрыл работу над другой игрой, также сообщил, что команда работает над другим загадочным проектом. Это будет Mindseye 2, которая планируется как сиквел, ориентированный на многопользовательские игры. Она должна выйти в 2026 году.
ХАХАХАХАХАХАХАХАХА поскулили нам жрать нечего, страховку получили и пох... делаем дальше, я возможно ошибаюсь но рынок как то это должен контролировать, мы смуту1 и 2 провальную будем тащить на себе, чтобы разрабы жили безбедно, американские граждане эту мусиписю 1 и 2, а хорошие проэкты где разраб скромный так и останутся на уровне альфы или идеи.
Даже не знаю, плакать или смеяться...
Ну отчаянные ребята))
Всё ОК , шагаем дальше.
А может для начала доведёте текущую игру до удобоваримого состояния. А доваривать много нужно чего в ней.
А можно лучше ремейк с переосмыслением?
Даже больше скажу, фильм уже готовятся снимать! В главных ролях белла.... рамзи! 🤣🤣🤣🤦♂️
Что тут сказать... Идиоты.
шутка зашла слишком далеко
Эта шутка дня ? Кто здравом уме даст денег но этот мусор лол.
не факт - за 5 лет смотришь на игры и инвесторов - и думаешь что точно долбики.