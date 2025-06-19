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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.3 235 оценок

Mindseye скоро получит сиквел? По слухам, Mindseye 2 будет многопользовательской игрой

monk70 monk70

Прошло совсем немного времени с момента выхода Mindseye, которая не была особенно успешной. Однако, похоже, что в дополнение к исправлениям создатели уже готовят сиквелы к своему тайтлу.

Недавно в сети появилась информация о том, что Build a Rocket Boy разрабатывает тайтл, который будет основан на лицензии популярной серии, хотя неизвестно, когда он выйдет. Однако возможно, что это не единственный проект, который находится в разработке.

YouTuber BaityBait, который раскрыл работу над другой игрой, также сообщил, что команда работает над другим загадочным проектом. Это будет Mindseye 2, которая планируется как сиквел, ориентированный на многопользовательские игры. Она должна выйти в 2026 году.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Walter Sergei Skinner

ХАХАХАХАХАХАХАХАХА поскулили нам жрать нечего, страховку получили и пох... делаем дальше, я возможно ошибаюсь но рынок как то это должен контролировать, мы смуту1 и 2 провальную будем тащить на себе, чтобы разрабы жили безбедно, американские граждане эту мусиписю 1 и 2, а хорошие проэкты где разраб скромный так и останутся на уровне альфы или идеи.

7
Raphtallia

Даже не знаю, плакать или смеяться...

6
Grinch93rus

Ну отчаянные ребята))

4
JackBV

Всё ОК , шагаем дальше.

3
Egik81

А может для начала доведёте текущую игру до удобоваримого состояния. А доваривать много нужно чего в ней.

3
vertehwost

А можно лучше ремейк с переосмыслением?

3
Sir Patrik

Даже больше скажу, фильм уже готовятся снимать! В главных ролях белла.... рамзи! 🤣🤣🤣🤦‍♂️

3
Neco-Aheron

Что тут сказать... Идиоты.

2
Alex Row

шутка зашла слишком далеко

2
kotasha

Эта шутка дня ? Кто здравом уме даст денег но этот мусор лол.

2
jax baron

не факт - за 5 лет смотришь на игры и инвесторов - и думаешь что точно долбики.

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