Mindseye скоро получит сиквел? По слухам, Mindseye 2 будет многопользовательской игрой

Прошло совсем немного времени с момента выхода Mindseye, которая не была особенно успешной. Однако, похоже, что в дополнение к исправлениям создатели уже готовят сиквелы к своему тайтлу.

Недавно в сети появилась информация о том, что Build a Rocket Boy разрабатывает тайтл, который будет основан на лицензии популярной серии, хотя неизвестно, когда он выйдет. Однако возможно, что это не единственный проект, который находится в разработке.

YouTuber BaityBait, который раскрыл работу над другой игрой, также сообщил, что команда работает над другим загадочным проектом. Это будет Mindseye 2, которая планируется как сиквел, ориентированный на многопользовательские игры. Она должна выйти в 2026 году.