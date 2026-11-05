MindsEye впервые получила рекордную скидку 70% в Steam - распродажа продлится до 18 ноября

Студия Build A Rocket Boy запустила новую скидочную акцию на MindsEye в цифровом магазине Steam. Впервые с момента релиза игра получила максимальную скидку в размере 70%. Это крупнейшее снижение стоимости MindsEye в Steam на сегодняшний день.

MindsEye вышла 10 июня 2025 года и представляет собой сюжетный приключенческий экшен, действие которого разворачивается в ближайшем будущем в пустынном городе Редрок. Главным героем выступает бывший солдат Джейкоб Диас, страдающий от загадочного нейронного импланта и обрывочных воспоминаний. По ходу кампании ему предстоит разобраться со своим прошлым и раскрыть заговор, связанный с искусственным интеллектом, коррумпированными корпорациями и неконтролируемой военной силой.

После релиза Build A Rocket Boy продолжила развивать проект. MindsEye получила ряд крупных обновлений, дополнительный игровой контент, новые задания и испытания, а летом 2026 года разработчики добавили многопользовательские гонки и расширили возможности ARCADIA.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 18 ноября.