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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От третьего лица
4.8 410 оценок

MindsEye впервые получила рекордную скидку 70% в Steam - распродажа продлится до 18 ноября

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Студия Build A Rocket Boy запустила новую скидочную акцию на MindsEye в цифровом магазине Steam. Впервые с момента релиза игра получила максимальную скидку в размере 70%. Это крупнейшее снижение стоимости MindsEye в Steam на сегодняшний день.

MindsEye вышла 10 июня 2025 года и представляет собой сюжетный приключенческий экшен, действие которого разворачивается в ближайшем будущем в пустынном городе Редрок. Главным героем выступает бывший солдат Джейкоб Диас, страдающий от загадочного нейронного импланта и обрывочных воспоминаний. По ходу кампании ему предстоит разобраться со своим прошлым и раскрыть заговор, связанный с искусственным интеллектом, коррумпированными корпорациями и неконтролируемой военной силой.

После релиза Build A Rocket Boy продолжила развивать проект. MindsEye получила ряд крупных обновлений, дополнительный игровой контент, новые задания и испытания, а летом 2026 года разработчики добавили многопользовательские гонки и расширили возможности ARCADIA.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 18 ноября.

Раздачи и скидки 2
7
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Ahnx

Наверняка это шедевр... но смотреть на него у меня желания нет.

4
93Mr_Joker93

Этого мало, ей нужна скидка 100%, но потенциал был хороший 🤷

3
HALSIN

это худшая игра 2025 года!

1
Mad_cloud

Спасибо не надо