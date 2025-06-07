Новый трейлер MindsEye прямиком с Summer Game Fest 2025 анонсирует кроссовер с Hitman

На сцене Summer Game Fest 2025 был представлен релизный трейлер MindsEye — амбициозного боевика в открытом мире от студии Build A Rocket Boy, основанной бывшим продюсером GTA Лесли Бензисом. Видео сочетает в себе мрачные неоновые пейзажи, импланты, отказывающие в самый неподходящий момент, сцены погони и перестрелок.

Особое внимание привлек финал трейлера: MindsEye неожиданно пересекается с вселенной Hitman. Агент 47 появится в игре с «особым контрактом», намекающим на сюжетную миссию с его участием. Это станет первым случаем подобного кроссовера для франшизы, известной своей строгостью к стилю и тону повествования.

Сама игра предложит около 20 часов сюжетной кампании с множеством побочных активностей, а в будущем разработчики обещают поддерживать её новыми заданиями и контентом в рамках «непрерывного игрового потока». Создатели делают ставку на быстрый темп, насыщенность событий и высокую реиграбельность — проект позиционируется как альтернатива не только играм, но и сериалам и кино.

MindsEye выходит 10 июня 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.