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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.2 297 оценок

Оббе Вермей поиграл в MindEye: многие элементы игры сделаны хорошо, но всё испортили скучные миссии, баги и цена

AceTheKing AceTheKing

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей поделился своим мнением о MindsEye - игре от своего бывшего коллеги по Rockstar Games Лесли Бензиса.

Вермей отметил, что был приятно удивлён качеством катсцен, персонажей, сюжета и общей атмосферы, сказав, что эти элементы выполнены на высшем уровне. Среди недостатков он отметил миссии в игре, которые получились скучноватыми. Кроме того впечатления от игры сильно портят баги.

Вермей рассказал о том, что по его мнению стоило предпринять студии чтобы в итоге избежать катастрофы:

Если бы авторы исправили худшие баги и выпустили игру за $40 вместо текущей цены, всё могло бы пойти намного лучше.
48
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Partenavia

В ней все сделано плохо

18
BloomingVysor

по моему все испортила производительность. Странно что промолчали о главной проблеме

9
Блоха В Сарафане

Ты чё, думаешь, что директор рокстара сидит на какой-нибудь 3050?

2
BloomingVysor Блоха В Сарафане

Ну для директоров же нужно игры делать, конечно

2
WerGC

багов не заметил,миссии местами скучные это да,в общем прошел и забыл

4
Константин335

Да, миссии в ней скучные, стрельба тоже не интересная. В ней хороши только ролики

3
vertehwost

постановка в катсценах очень хорошая но только вот сами они ни о чем , ни диалоги, ни миссии ни какой элемент геймплея

2
Grazy__Rock

В наше век кинца качественные катсцены любая обезьяна сделает, сюжет там-мешанина из клише плюс алюзии на актуалочку.Даже в Менхант 2 который несколько раз переписывали сюжет и катсцены лучше.Для выходца из Рокстар и без багов это было бы позорище

1
JustA_NiceGuy
качеством катсцен, персонажей, сюжета и общей атмосферы, сказав, что эти элементы выполнены на высшем уровне.

Я говорил также. Игра не настолько плоха и её можно исправить, если над ней не поленятся поработать хотя бы пол года.

1
Souldray

Ну знаешь, как там было с 14 финалкой, первый блин комом, а потом бац ремейк сделал его хитом.

1
enigmahas

Игра не плоха, если довести до ума.

1
Pravdarub

многие элементы игры сделаны хорошо

Когда купил игру по предзаказу за фуллпрайс и пытаешься найти в ней хоть что то хорошее.

1
Gridon

Будто от этого скучнейшие миссии внезапно станут интересными. Атмосфера и сюжет не вывозят мертвый геймплей. Если ядро игры сломано и уныло, его не спасет ни скидка, ни патч. Это не совет от ветерана индустрии, это база для любого инди проекта собранного на коленке.

1
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