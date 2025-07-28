Оббе Вермей поиграл в MindEye: многие элементы игры сделаны хорошо, но всё испортили скучные миссии, баги и цена

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей поделился своим мнением о MindsEye - игре от своего бывшего коллеги по Rockstar Games Лесли Бензиса.

Вермей отметил, что был приятно удивлён качеством катсцен, персонажей, сюжета и общей атмосферы, сказав, что эти элементы выполнены на высшем уровне. Среди недостатков он отметил миссии в игре, которые получились скучноватыми. Кроме того впечатления от игры сильно портят баги.

Вермей рассказал о том, что по его мнению стоило предпринять студии чтобы в итоге избежать катастрофы:

Если бы авторы исправили худшие баги и выпустили игру за $40 вместо текущей цены, всё могло бы пойти намного лучше.