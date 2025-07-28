Оббе Вермей поиграл в MindEye: многие элементы игры сделаны хорошо, но всё испортили скучные миссии, баги и цена

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей поделился своим мнением о MindsEye - игре от своего бывшего коллеги по Rockstar Games Лесли Бензиса.
Вермей отметил, что был приятно удивлён качеством катсцен, персонажей, сюжета и общей атмосферы, сказав, что эти элементы выполнены на высшем уровне. Среди недостатков он отметил миссии в игре, которые получились скучноватыми. Кроме того впечатления от игры сильно портят баги.
Вермей рассказал о том, что по его мнению стоило предпринять студии чтобы в итоге избежать катастрофы:
Если бы авторы исправили худшие баги и выпустили игру за $40 вместо текущей цены, всё могло бы пойти намного лучше.
В ней все сделано плохо
по моему все испортила производительность. Странно что промолчали о главной проблеме
Ты чё, думаешь, что директор рокстара сидит на какой-нибудь 3050?
Ну для директоров же нужно игры делать, конечно
багов не заметил,миссии местами скучные это да,в общем прошел и забыл
Да, миссии в ней скучные, стрельба тоже не интересная. В ней хороши только ролики
постановка в катсценах очень хорошая но только вот сами они ни о чем , ни диалоги, ни миссии ни какой элемент геймплея
В наше век кинца качественные катсцены любая обезьяна сделает, сюжет там-мешанина из клише плюс алюзии на актуалочку.Даже в Менхант 2 который несколько раз переписывали сюжет и катсцены лучше.Для выходца из Рокстар и без багов это было бы позорище
Я говорил также. Игра не настолько плоха и её можно исправить, если над ней не поленятся поработать хотя бы пол года.
Ну знаешь, как там было с 14 финалкой, первый блин комом, а потом бац ремейк сделал его хитом.
Игра не плоха, если довести до ума.
многие элементы игры сделаны хорошо
Когда купил игру по предзаказу за фуллпрайс и пытаешься найти в ней хоть что то хорошее.
Будто от этого скучнейшие миссии внезапно станут интересными. Атмосфера и сюжет не вывозят мертвый геймплей. Если ядро игры сломано и уныло, его не спасет ни скидка, ни патч. Это не совет от ветерана индустрии, это база для любого инди проекта собранного на коленке.