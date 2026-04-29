Пиковый онлайн MindsEye после крупного обновления составил 42 человека

Несмотря на выход очередного крупного обновления, шутер MindsEye не смог вернуть интерес аудитории в Steam. После установки патча 7.1, который добавил новую миссию, исправления и снизил стоимость игры, максимальный онлайн проекта достиг лишь 42 одновременно играющих пользователей.

Для студии Build A Rocket Boy это стало очередным тревожным сигналом. Хотя показатель оказался почти втрое выше предыдущего дня, когда в игре находились всего 17 человек, даже такой рост не изменил общую ситуацию вокруг проекта.

Разработчики попытались привлечь игроков не только новым контентом, но и постоянным снижением цены — теперь MindsEye продаётся за 34,99 доллара вместо стартовых 60 долларов. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы заметно оживить аудиторию.

На фоне слабых продаж и проблемного запуска столь низкий онлайн показывает, что даже после нескольких обновлений MindsEye пока не смогла приблизиться к полноценному восстановлению своей репутации среди игроков.