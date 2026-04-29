MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
4.9 377 оценок

Пиковый онлайн MindsEye после крупного обновления составил 42 человека

IKarasik IKarasik

Несмотря на выход очередного крупного обновления, шутер MindsEye не смог вернуть интерес аудитории в Steam. После установки патча 7.1, который добавил новую миссию, исправления и снизил стоимость игры, максимальный онлайн проекта достиг лишь 42 одновременно играющих пользователей.

Для студии Build A Rocket Boy это стало очередным тревожным сигналом. Хотя показатель оказался почти втрое выше предыдущего дня, когда в игре находились всего 17 человек, даже такой рост не изменил общую ситуацию вокруг проекта.

Разработчики попытались привлечь игроков не только новым контентом, но и постоянным снижением цены — теперь MindsEye продаётся за 34,99 доллара вместо стартовых 60 долларов. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы заметно оживить аудиторию.

На фоне слабых продаж и проблемного запуска столь низкий онлайн показывает, что даже после нескольких обновлений MindsEye пока не смогла приблизиться к полноценному восстановлению своей репутации среди игроков.

29
9
Комментарии:  9
AndruhaGruz
Antisosalik

Отличная игра, с удовольствием прошел. Намного лучше чем перехайпенная экспедиция

JIoMTuK

вот это успех) труп всё никак не оставят в покое

KookyPentheus

Раздали бы в эпике чем дали игре погибать.

Sevasibor

Ух ты целых два класса из школы зашли

