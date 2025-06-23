По данным СМИ, создатели MindsEye начали готовиться к увольнениям на фоне провального запуска

Build A Rocket Boy сообщила сотрудникам о начале процесса увольнений на фоне провального запуска MindsEye. Сокращения могут коснуться более 100 сотрудников, сообщили источники в студии IGN.

Один человек, пожелавший остаться анонимным, чтобы защитить свою карьеру, сообщил, что пока нет информации о том, сколько именно сотрудников затронуто, но стандартный 45-дневный процесс консультаций начинается сегодня, 23 июня, который, согласно законодательству Великобритании, запускается, когда работодатель предлагает 100 или более увольнений в течение 90 дней. В настоящее время в Build A Rocket Boy работает около 300 сотрудников в Великобритании, и около 200 из них за рубежом.