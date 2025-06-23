По данным СМИ, создатели MindsEye начали готовиться к увольнениям на фоне провального запуска

Build A Rocket Boy сообщила сотрудникам о начале процесса увольнений на фоне провального запуска MindsEye. Сокращения могут коснуться более 100 сотрудников, сообщили источники в студии IGN.
Один человек, пожелавший остаться анонимным, чтобы защитить свою карьеру, сообщил, что пока нет информации о том, сколько именно сотрудников затронуто, но стандартный 45-дневный процесс консультаций начинается сегодня, 23 июня, который, согласно законодательству Великобритании, запускается, когда работодатель предлагает 100 или более увольнений в течение 90 дней. В настоящее время в Build A Rocket Boy работает около 300 сотрудников в Великобритании, и около 200 из них за рубежом.
10 лет поддержки пролетели как миг
Видимо это будут патчи, чтоб игру в порядок привести
Правильно этот шлак в
Поиграл в игру, прошел уже где то половину. Сюжет неплох, ролики тоже красивые, но вот геймплей это что вообще? Как будто игра из 2007 года какая то, как такое можно было сделать в 2025, да еще и от самого Лесли Бензиса. Это какая то Смута в мире шутеров
Похоже, чинить игру никто не собирается.
Почему, в течение 10 лет
как это никто игру доделывать и чинить не будет? ааа мододелы, они вон Кибербаг 2077 доделали и не плохо так, так что MindsEye починят и доделают мододелы, вот так вот.
а как же 10 лет?
Эхх "молодёжь" сегодня игры на старте почти все такого качества. Нужно уметь лапшу навешать, прям сегодня исправим даже не думайте иначе. И так тянуть и потихоньку поправлять ситуацию.
p.s. я в неё поиграл качество, и оптимизация хромают, а вот виртуальный мир не отталкивает. Даже лучи можно включить на Паскале только толку от этого игра и так очень требовательно к железу и без лучей.
нет, не все. Насрать какой там виртуальный мир если игра работает как гамно. Люди платят за это деньги, а значит вполне могут требовать качества от проекта. По факту людям продали кал под видом игры под громогласные заявления, что игра от бывшего продюсера GTA. Щас контору разгонят, а игру снимут с продаж. Sony уже деньги за эту игру возвращает. Так что конец этой параши близок
А как же заявленная поддержка в 10 лет? 🤣
А мододелы тебе на что? ааа, вон они прекрасно Кибербаг 2077 доделали, так и тут тоже самое будет.
Да кто его знает может и будут поддерживать, может через несколько лет как и Киберпанк сделают нормальным. Но пока что игра не очень, оптимизация фиговая и геймплей
Какие 10 лет лол, если игра померла не успев выйти.
Нагрели гойцев и по тапкам😁
А другого не могло и быть провальная игра, значит всех по увольняют.
Так стоп, а поддержка на протяжении 10 лет ))))))