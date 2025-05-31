По словам руководителя студии, MindsEye планируется поддерживать новым контентом в течение 10 лет

Бывший ветеран Rockstar Games Лесли Бензис представил свою совершенно новую приключенческую игру MindsEye еще в 2023 году. С тех пор она получила различные новые видео геймплея и подробности, демонстрирующие видение разработчиками линейного игрового процесса.
Хотя в последнее время MindsEye окружают многочисленные споры, Лесли Бензис возлагает большие надежды на игру. В разговоре с Gamesindustry Бензис рассказал, что его видение проекта охватывает следующие 10 лет.
Он заявил, что в будущем MindsEye будет постоянно развиваться с новым контентом. Это также будет включать в себя дополнения, такие как многопользовательский режим и открытый мир, функции, которых в настоящее время нет в игре.
По словам Лесли Бензиса, творения игроков станут еще одним интересным элементом игры, поскольку она продолжит получать обновления. Все эти дополнения впишутся в более крупную вселенную MindsEye, а линейная кампания будет служить историей главного героя Джейкоба.
Че у всех бзик на 10 лет. То дюна, теперь эти. Хоть пару лет проживите. Балаболы, не первые и не последние. Все же помнят Anthem?
Самоуверенности не занимать
10 лет? Не верю. Максимум 2 года и забросят.
2 года? Если она хотя бы год будет получать обновление, то это уже можно будет назвать чудом.
Ну да, хотя бы так, но мне кажется год пройдет. Т.к сейчас время как будто ускоряется с каждым годом. Вроде недавно новый год отпраздновали, а уже спустя почти пол года прошёл быстренько. Хех.
А что не 100 лет? Давай на 100 лет смотри, что уж там.
Можно уйти из рокстар, но рокстар из тебя не выйдет)
Закроются через 10 дней после релиза
Игры с одиночной кампанией, технически, не умирают никогда.
Свежо предания да верится с трудом. Особенно учитывая как компании и более высокого уровня прекращают поддержку контентом своих игр.
И для чего? Лучше бы просто потом новую игру разрабатывали, чем тратить силу на эту игру
Забодали уже с планами на 10 лет... "red flag".
через месяц после релиза конторка закроется ибо этот проект будет провальным ))
А если ее покупать не будут, и она не окупится? Все равно 10 лет "поддержки" будет?)