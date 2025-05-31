По словам руководителя студии, MindsEye планируется поддерживать новым контентом в течение 10 лет

Бывший ветеран Rockstar Games Лесли Бензис представил свою совершенно новую приключенческую игру MindsEye еще в 2023 году. С тех пор она получила различные новые видео геймплея и подробности, демонстрирующие видение разработчиками линейного игрового процесса.

Хотя в последнее время MindsEye окружают многочисленные споры, Лесли Бензис возлагает большие надежды на игру. В разговоре с Gamesindustry Бензис рассказал, что его видение проекта охватывает следующие 10 лет.

Он заявил, что в будущем MindsEye будет постоянно развиваться с новым контентом. Это также будет включать в себя дополнения, такие как многопользовательский режим и открытый мир, функции, которых в настоящее время нет в игре.

По словам Лесли Бензиса, творения игроков станут еще одним интересным элементом игры, поскольку она продолжит получать обновления. Все эти дополнения впишутся в более крупную вселенную MindsEye, а линейная кампания будет служить историей главного героя Джейкоба.