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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
7.5 80 оценок

По словам руководителя студии, MindsEye планируется поддерживать новым контентом в течение 10 лет

monk70 monk70

Бывший ветеран Rockstar Games Лесли Бензис представил свою совершенно новую приключенческую игру MindsEye еще в 2023 году. С тех пор она получила различные новые видео геймплея и подробности, демонстрирующие видение разработчиками линейного игрового процесса.

Хотя в последнее время MindsEye окружают многочисленные споры, Лесли Бензис возлагает большие надежды на игру. В разговоре с Gamesindustry Бензис рассказал, что его видение проекта охватывает следующие 10 лет.

Он заявил, что в будущем MindsEye будет постоянно развиваться с новым контентом. Это также будет включать в себя дополнения, такие как многопользовательский режим и открытый мир, функции, которых в настоящее время нет в игре.

По словам Лесли Бензиса, творения игроков станут еще одним интересным элементом игры, поскольку она продолжит получать обновления. Все эти дополнения впишутся в более крупную вселенную MindsEye, а линейная кампания будет служить историей главного героя Джейкоба.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Raphtallia

Че у всех бзик на 10 лет. То дюна, теперь эти. Хоть пару лет проживите. Балаболы, не первые и не последние. Все же помнят Anthem?

4
Carissa7517

Самоуверенности не занимать

Zick211

10 лет? Не верю. Максимум 2 года и забросят.

2
Lunersun

2 года? Если она хотя бы год будет получать обновление, то это уже можно будет назвать чудом.

1
Zick211 Lunersun

Ну да, хотя бы так, но мне кажется год пройдет. Т.к сейчас время как будто ускоряется с каждым годом. Вроде недавно новый год отпраздновали, а уже спустя почти пол года прошёл быстренько. Хех.

Costollom
В разговоре с Gamesindustry Бензис рассказал, что его видение проекта охватывает следующие 10 лет.

А что не 100 лет? Давай на 100 лет смотри, что уж там.

1
Manrin
По словам руководителя студии, MindsEye планируется поддерживать новым контентом в течение 10 лет

Можно уйти из рокстар, но рокстар из тебя не выйдет)

1
hom1e

Закроются через 10 дней после релиза

1
Pavlissimus

Игры с одиночной кампанией, технически, не умирают никогда.

Egik81

Свежо предания да верится с трудом. Особенно учитывая как компании и более высокого уровня прекращают поддержку контентом своих игр.

Константин335

И для чего? Лучше бы просто потом новую игру разрабатывали, чем тратить силу на эту игру

NumbingLysanorix

Забодали уже с планами на 10 лет... "red flag".

Деиман

через месяц после релиза конторка закроется ибо этот проект будет провальным ))

kedmaker

А если ее покупать не будут, и она не окупится? Все равно 10 лет "поддержки" будет?)

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