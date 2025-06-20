По слухам, соучредитель студии Build a Rocket Boy назвал разработчиков MindsEye "ленивыми и некомпетентными"

Студия Build a Rocket Boy, основанная экс-сотрудниками Rockstar, включая продюсера GTA V, столкнулась с серьёзным кризисом после провального запуска своей игры MindsEye. Изначально проект подавался как амбициозное возрождение кинематографичных блокбастеров, но на деле оказался сырым и плохо принятым публикой.
По сообщениям YouTube-канала BaityBait, ситуация в команде резко ухудшилась после того, как соучредитель студии Марк Герхард назвал разработчиков MindsEye «ленивыми и некомпетентными». Этот комментарий якобы стал катализатором токсичной атмосферы внутри коллектива.
Критика усилилась на фоне ухода главного юридического и финансового директоров за неделю до релиза, а также заявлений сотрудников о крайне неблагоприятных условиях труда. Отсутствие маркетинга, внутренние конфликты и плохая техническая реализация привели к тому, что запуск MindsEye оказался провальным.
Несмотря на фиаско, студия не сдаётся. По информации из того же источника, Build a Rocket Boy работает сразу над двумя новыми играми. Одна из них — адаптация популярного телешоу, а вторая — продолжение MindsEye с мультиплеером, релиз которого намечен на 2026 год. Пока остаётся неясным, будет ли это полноценный сиквел или масштабное обновление.
Ну так он прав, это настоящий высер, Голлум от мира экшонов. Над ней смеялись даже стримеры, которые ее рекламировали.
Я игру прошел и там не всё так плохо. Да, она посредственная ВО МНОГИХ аспектах, но далеко не голлум и т.п. Поверхностное ознакомление не прокатывает, игра имеет потенциал и хороша в определенных моментах, но для этого нужно пройти её до конца или хотя бы поиграть несколько часов. В то же время я понимаю, что сделать это хотят, видимо, немногие.
на ютубе смотрел-что-то на любителя. не знаю если б наши выпустили бы такую то может поиграл в рамках поддержки отечественного да и то вряд ли
Смуту прошёл?
ещё немного осталось. правда много побочных миссий пропустил а их заново не дают.
Ещё чё расскажешь?
Если долго мучиться, что-нибудь получится.
Это мягко сказано о разбах
ФАКТ И БАЗА.
Кто в итоге виноват, ленивые разработчики или торопыга издатель?
Оба!
торопыга издатель? врятли - ну дали бы они время - стали бы разрабы хоть чё то делать? сомневаюсь.