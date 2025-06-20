По слухам, соучредитель студии Build a Rocket Boy назвал разработчиков MindsEye "ленивыми и некомпетентными"

Студия Build a Rocket Boy, основанная экс-сотрудниками Rockstar, включая продюсера GTA V, столкнулась с серьёзным кризисом после провального запуска своей игры MindsEye. Изначально проект подавался как амбициозное возрождение кинематографичных блокбастеров, но на деле оказался сырым и плохо принятым публикой.

По сообщениям YouTube-канала BaityBait, ситуация в команде резко ухудшилась после того, как соучредитель студии Марк Герхард назвал разработчиков MindsEye «ленивыми и некомпетентными». Этот комментарий якобы стал катализатором токсичной атмосферы внутри коллектива.

Критика усилилась на фоне ухода главного юридического и финансового директоров за неделю до релиза, а также заявлений сотрудников о крайне неблагоприятных условиях труда. Отсутствие маркетинга, внутренние конфликты и плохая техническая реализация привели к тому, что запуск MindsEye оказался провальным.

Несмотря на фиаско, студия не сдаётся. По информации из того же источника, Build a Rocket Boy работает сразу над двумя новыми играми. Одна из них — адаптация популярного телешоу, а вторая — продолжение MindsEye с мультиплеером, релиз которого намечен на 2026 год. Пока остаётся неясным, будет ли это полноценный сиквел или масштабное обновление.