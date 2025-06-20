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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.3 239 оценок

По слухам, соучредитель студии Build a Rocket Boy назвал разработчиков MindsEye "ленивыми и некомпетентными"

butcher69 butcher69

Студия Build a Rocket Boy, основанная экс-сотрудниками Rockstar, включая продюсера GTA V, столкнулась с серьёзным кризисом после провального запуска своей игры MindsEye. Изначально проект подавался как амбициозное возрождение кинематографичных блокбастеров, но на деле оказался сырым и плохо принятым публикой.

По сообщениям YouTube-канала BaityBait, ситуация в команде резко ухудшилась после того, как соучредитель студии Марк Герхард назвал разработчиков MindsEye «ленивыми и некомпетентными». Этот комментарий якобы стал катализатором токсичной атмосферы внутри коллектива.

Критика усилилась на фоне ухода главного юридического и финансового директоров за неделю до релиза, а также заявлений сотрудников о крайне неблагоприятных условиях труда. Отсутствие маркетинга, внутренние конфликты и плохая техническая реализация привели к тому, что запуск MindsEye оказался провальным.

Несмотря на фиаско, студия не сдаётся. По информации из того же источника, Build a Rocket Boy работает сразу над двумя новыми играми. Одна из них — адаптация популярного телешоу, а вторая — продолжение MindsEye с мультиплеером, релиз которого намечен на 2026 год. Пока остаётся неясным, будет ли это полноценный сиквел или масштабное обновление.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Ну так он прав, это настоящий высер, Голлум от мира экшонов. Над ней смеялись даже стримеры, которые ее рекламировали.

7
AlexFoRestor

Я игру прошел и там не всё так плохо. Да, она посредственная ВО МНОГИХ аспектах, но далеко не голлум и т.п. Поверхностное ознакомление не прокатывает, игра имеет потенциал и хороша в определенных моментах, но для этого нужно пройти её до конца или хотя бы поиграть несколько часов. В то же время я понимаю, что сделать это хотят, видимо, немногие.

1
sergeu78

на ютубе смотрел-что-то на любителя. не знаю если б наши выпустили бы такую то может поиграл в рамках поддержки отечественного да и то вряд ли

2
Stinger_Max

Смуту прошёл?

2
sergeu78 Stinger_Max

ещё немного осталось. правда много побочных миссий пропустил а их заново не дают.

1
Stinger_Max sergeu78

Ещё чё расскажешь?

1
Bargainer

Если долго мучиться, что-нибудь получится.

2
GratefulOrmus

Это мягко сказано о разбах

1
jax baron

ФАКТ И БАЗА.

Zloy_Parkur

Кто в итоге виноват, ленивые разработчики или торопыга издатель?

Raphtallia

Оба!

jax baron

торопыга издатель? врятли - ну дали бы они время - стали бы разрабы хоть чё то делать? сомневаюсь.

1