MindsEye 10.06.2025
По сообщениям, разработчик MindsEye, компания Build a Rocket Boy, понятия не имела, что создаёт

monk70 monk70

Согласно новому отчёту, разработчик MindsEye, компания Build a Rocket Boy, понятия не имела, какую игру она создаёт.

Расследование, проведённое YouTube-каналом Decode, пролило свет на то, что, предположительно, пошло не так за кулисами в компании Build a Rocket Boy во время разработки MindsEye. Вместо того чтобы стать триумфом, игра была встречена широкой критикой и быстро заработала репутацию громкого провала, став худшей игрой года по версии Metacritic.

Metacritic назвал 10 худших видеоигр 2025 года по среднему рейтингу

В течение нескольких месяцев Decode беседовал с семью нынешними и бывшими сотрудниками, изучал внутренние документы и собирал свидетельства, которые рисуют картину студии, перегруженной меняющимися взглядами и проблемами в руководстве. Согласно этим источникам, MindsEye рухнула под тяжестью «слишком больших амбиций, чрезмерного контроля и ложных обещаний». Один из бывших разработчиков прямо охарактеризовал ситуацию:

Нам казалось, что мы до самой последней минуты не понимали, какую игру делаем.

В центре конфликта оказался сам основатель студии и бывший продюсер Rockstar Games Лесли Бензис, поскольку, по словам инсайдеров, стиль управления предполагал, что почти все решения требовали одобрения генерального директора. Специальные внутренние задачи, известные как «тикеты Лесли», могли в любой момент отменить запланированную работу. Функции, которые разработчики считали неудачными, например, побочная миссия в стиле «защиты башни», якобы были продвинуты, несмотря на внутренние возражения.

Проблему усугубляла параллельная одержимость студии другим проектом — Everywhere. Первоначально анонсированный за несколько лет до MindsEye, этот проект задумывался как гибрид игры, платформы и инструмента для создания контента, «немного Roblox, немного Fortnite». Внутренние документы начала 2022 года, полученные изданием Decode, указывали на то, что концепции NFT, токенов и «игры с возможностью заработка» как минимум серьёзно рассматривались, несмотря на публичные опровержения со стороны студии. Один из источников описывал Everywhere не как игру, а как «сервис, замаскированный под игру, без ресурсов для его реальной поддержки».

В середине 2022 года MindsEye была временно отложена, поскольку Everywhere стала основным направлением, но это решение было отменено, когда интерес игроков не проявился. Последовали увольнения, упал моральный дух, и сотрудники описывали атмосферу страха, плохую коммуникацию и растущую переработку. Незадолго до релиза критика со стороны предварительных обзоров и журналистов, как сообщается, была проигнорирована руководством. Публично руководство студии даже предположило, что негативные реакции были «на 100 процентов» результатом саботажа со стороны конкурентов, что вызвало внутреннее негодование у многих сотрудников.

Несмотря на заявленные инвестиции в размере более 230 миллионов фунтов стерлингов, внутренние прогнозы по продажам ПК в 500 000 единиц в первый месяц оказались крайне неверными. По данным источников Decode, продажи MindsEye в общей сложности составили около 160 000 копий.

Naughty_Kamikaze

Под чем писал заголовок? Перегружен сильно

5
BLOCK0

По сообщениям пользователей playground, автор monk70 понятия не имел, что пишет

7
ratte88
Под чем писал заголовок?

Новость про MindsEye ведь, очевидно под чем - под этой игрой. Сам в неё поиграй пару часов и не такое напишешь

1
Wellyndyt

Как и в своё время кокстар. когда создали Сан Андреас, больше по качеству похож на мод от васяна, история циклична

5
Святой Джо

У чувака на картинке жесткий двухнедельный запор.

2
tvorog8088

Зарплату плотют и пофиг, чёто наковыряли в коде)))

1
FumblingLysanias
понятия не имела, что создаёт -
1
UnemotionalFrazer

Великий Бензис конечно подвел)) Когда-то я и сам верил. Но чаще, когда маленькие команды откалываются от крупных студий и начинают делать свои проекты, получается МандсАй.

Wellyndyt

Ну, конечно, а сейчас крупные корпорации не делают такой же мусор, не так ли ?

UnemotionalFrazer Wellyndyt

Ну, прям ТАКОЙ мусор нет, обычно не делают. MindsEye это прям что то с чем то))

Scorpion_GamePlay

Я когда гоняю болт, тоже не понимаю что я делаю.