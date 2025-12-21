По сообщениям, разработчик MindsEye, компания Build a Rocket Boy, понятия не имела, что создаёт

Согласно новому отчёту, разработчик MindsEye, компания Build a Rocket Boy, понятия не имела, какую игру она создаёт.
Расследование, проведённое YouTube-каналом Decode, пролило свет на то, что, предположительно, пошло не так за кулисами в компании Build a Rocket Boy во время разработки MindsEye. Вместо того чтобы стать триумфом, игра была встречена широкой критикой и быстро заработала репутацию громкого провала, став худшей игрой года по версии Metacritic.
В течение нескольких месяцев Decode беседовал с семью нынешними и бывшими сотрудниками, изучал внутренние документы и собирал свидетельства, которые рисуют картину студии, перегруженной меняющимися взглядами и проблемами в руководстве. Согласно этим источникам, MindsEye рухнула под тяжестью «слишком больших амбиций, чрезмерного контроля и ложных обещаний». Один из бывших разработчиков прямо охарактеризовал ситуацию:
Нам казалось, что мы до самой последней минуты не понимали, какую игру делаем.
В центре конфликта оказался сам основатель студии и бывший продюсер Rockstar Games Лесли Бензис, поскольку, по словам инсайдеров, стиль управления предполагал, что почти все решения требовали одобрения генерального директора. Специальные внутренние задачи, известные как «тикеты Лесли», могли в любой момент отменить запланированную работу. Функции, которые разработчики считали неудачными, например, побочная миссия в стиле «защиты башни», якобы были продвинуты, несмотря на внутренние возражения.
Проблему усугубляла параллельная одержимость студии другим проектом — Everywhere. Первоначально анонсированный за несколько лет до MindsEye, этот проект задумывался как гибрид игры, платформы и инструмента для создания контента, «немного Roblox, немного Fortnite». Внутренние документы начала 2022 года, полученные изданием Decode, указывали на то, что концепции NFT, токенов и «игры с возможностью заработка» как минимум серьёзно рассматривались, несмотря на публичные опровержения со стороны студии. Один из источников описывал Everywhere не как игру, а как «сервис, замаскированный под игру, без ресурсов для его реальной поддержки».
В середине 2022 года MindsEye была временно отложена, поскольку Everywhere стала основным направлением, но это решение было отменено, когда интерес игроков не проявился. Последовали увольнения, упал моральный дух, и сотрудники описывали атмосферу страха, плохую коммуникацию и растущую переработку. Незадолго до релиза критика со стороны предварительных обзоров и журналистов, как сообщается, была проигнорирована руководством. Публично руководство студии даже предположило, что негативные реакции были «на 100 процентов» результатом саботажа со стороны конкурентов, что вызвало внутреннее негодование у многих сотрудников.
Несмотря на заявленные инвестиции в размере более 230 миллионов фунтов стерлингов, внутренние прогнозы по продажам ПК в 500 000 единиц в первый месяц оказались крайне неверными. По данным источников Decode, продажи MindsEye в общей сложности составили около 160 000 копий.
Под чем писал заголовок? Перегружен сильно
По сообщениям пользователей playground, автор monk70 понятия не имел, что пишет
Новость про MindsEye ведь, очевидно под чем - под этой игрой. Сам в неё поиграй пару часов и не такое напишешь
Как и в своё время кокстар. когда создали Сан Андреас, больше по качеству похож на мод от васяна, история циклична
У чувака на картинке жесткий двухнедельный запор.
Зарплату плотют и пофиг, чёто наковыряли в коде)))
Великий Бензис конечно подвел)) Когда-то я и сам верил. Но чаще, когда маленькие команды откалываются от крупных студий и начинают делать свои проекты, получается МандсАй.
Ну, конечно, а сейчас крупные корпорации не делают такой же мусор, не так ли ?
Ну, прям ТАКОЙ мусор нет, обычно не делают. MindsEye это прям что то с чем то))
Я когда гоняю болт, тоже не понимаю что я делаю.