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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От третьего лица
4.9 408 оценок

Похоже, разработчики MindsEye всё - студия Build A Rocket Boy, судя по всему, закрывается

monk70 monk70

Спустя более года после провального запуска MindsEye — игры, получившей одни из худших оценок в 2025 году, — студия-разработчик Build A Rocket Boy, судя по всему, закрывается.

Сотрудники подтвердили свой уход из студии. Представитель отдела кадров заявил, что останется в Build A Rocket Boy до «самого конца», помогая «завершить все дела»; это недвусмысленно указывает на полное закрытие компании, а не просто на очередную волну сокращений.

На это обратили внимание пользователи форума ResetEra, поделившиеся сообщениями от бывших сотрудников Build A Rocket Boy. Официального подтверждения того, что речь идет именно о полном закрытии студии, пока нет, однако заявления затронутых ситуацией сотрудников позволяют сделать именно такой вывод. «К сожалению, как и остальные мои коллеги из Build A Rocket Boy, я попал под сокращение и теперь ищу новую работу», — говорит ведущий художник по оружию и игровым объектам Адам Ридсдейл.

Сотрудник отдела кадров Дэн Хокинс также сообщил, что будет искать работу «вместе с остальными коллегами».

Ранее в Build A Rocket Boy уже прошло несколько волн сокращений после выпуска MindsEye. Бывшие сотрудники инициировали судебное разбирательство против студии при поддержке своего профсоюза, утверждая, что разработка MindsEye велась в условиях жёсткого аврала (кранча), что негативно сказалось на их физическом и психическом здоровье.

Индустрия 33
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23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
Egik81

Жаль, что не всех подобных производителей сие быстро находит.

8
Greencore

Отличная игра, хейт в её сторону несправедлив.

4
Boozan

Они же орали там. Всё хорошо у них. ;D

2
Roki27
2