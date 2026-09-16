Похоже, разработчики MindsEye всё - студия Build A Rocket Boy, судя по всему, закрывается

Спустя более года после провального запуска MindsEye — игры, получившей одни из худших оценок в 2025 году, — студия-разработчик Build A Rocket Boy, судя по всему, закрывается.

Сотрудники подтвердили свой уход из студии. Представитель отдела кадров заявил, что останется в Build A Rocket Boy до «самого конца», помогая «завершить все дела»; это недвусмысленно указывает на полное закрытие компании, а не просто на очередную волну сокращений.

На это обратили внимание пользователи форума ResetEra, поделившиеся сообщениями от бывших сотрудников Build A Rocket Boy. Официального подтверждения того, что речь идет именно о полном закрытии студии, пока нет, однако заявления затронутых ситуацией сотрудников позволяют сделать именно такой вывод. «К сожалению, как и остальные мои коллеги из Build A Rocket Boy, я попал под сокращение и теперь ищу новую работу», — говорит ведущий художник по оружию и игровым объектам Адам Ридсдейл.

Сотрудник отдела кадров Дэн Хокинс также сообщил, что будет искать работу «вместе с остальными коллегами».

Ранее в Build A Rocket Boy уже прошло несколько волн сокращений после выпуска MindsEye. Бывшие сотрудники инициировали судебное разбирательство против студии при поддержке своего профсоюза, утверждая, что разработка MindsEye велась в условиях жёсткого аврала (кранча), что негативно сказалось на их физическом и психическом здоровье.