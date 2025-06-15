Полный провал: MindsEye получает первые оценки - у игры всего 43 балла на Metacritic

10 июня состоялся релиз MindsEye - сюжетного экшена в стиле киберпанк с элементами шутера и триллера от студии Build A Rocket Boy.

Поскольку студия не предоставила изданиям копии игры для обзора, то рецензии на игру начали появляться лишь сейчас. На основе первых 6 рецензий у игры одни из худших оценок в этом году: средняя оценка игры на Metacritic составляет всего 43 балла.

В игре ругают буквально всё: плохо работающие механики, посредственную стрельбу, бессмысленный открытый мир и ряд других компонентов. Ожидаемо, но больше всего досталось техническому состоянию игры - оно настолько плохое, что банально мешает с комфортом проходить игру. Журналисты считают, что игру выпустили на полгода-год раньше её реального срока, из-за чего MindsEye в её нынешнем состоянии - крайне недоделанный продукт.

GamingBolt, 50/100:

MindsEye - отличный пример стиля, а не содержания. Игра, которая разваливается, как только вы начинаете играть.

GameStar, 50/100:

Функциональный шутер от третьего лица с аккуратно выглядящими сюжетными последовательностями, но не более того.

Guardian, 40/100:

MindsEye - странная. Несмотря на все ее недостатки, мне не редко нравилось играть в нее, и все же ее очень трудно искренне рекомендовать. Ее идеи, геймплей и повествование настолько тонко продуманы, что едва уживаются вместе. И все же: я в некотором роде рад, что она есть.

IGN, 40/100:

Когда производительность стабильна, а вы прорываетесь сквозь роботов, MindsEye может несколько минут выдавать себя за годный шутер. Его сеттинг и ощущения от вождения в ближайшем будущем также впечатляют. Однако его яркая графика и кинематографические сцены не могут скрыть его явного отсутствия содержания.



Высоко амбициозная игра с малым количеством оригинальных идей, жесткий дизайн миссий MindsEye делает его открытый мир в значительной степени бессмысленным - его постоянно прерывают посредственные бои, отвратительный ИИ врагов, неряшливая частота кадров и баги. Добавьте к этому его оскорбительно незавершенный компонент свободного перемещения, и станет ясно, что игра просто не была готова к выпуску. Если вы нацелились на MindsEye, подумайте еще раз.

Gamereactor UK, 40/100:

Если я и думал о том, что никогда не напишу о первой самостоятельной игре Лесли Бензи, так это о том, что она будет воспринята как невообразимая и банальная. По крайней мере, я думал, что здесь будет присутствовать оригинальность, даже если она изначально выглядела незавершенной. Этого не произошло, и легко заметить, что MindsEye не только была выпущена примерно на шесть месяцев раньше срока, но и напоминает десятилетнюю копию GTA, большинство элементов которой недоделаны.

GamesRadar+, 40/100:

С посредственной историей и тусклым игровым процессом, который впустую тратит потенциал научно-фантастической предпосылки больших технологий и ИИ, MindsEye - это оглушительно разочаровывающая приключенческая игра в жанре экшен, которая не является ни удовлетворительным возвращением к старому жанру, ни надежной основой для других игр.