Полный провал: MindsEye уже получила скидку 30% в Steam - спустя всего месяц после релиза игры

Как стало известно, MindsEye от студии Build a Rocket Boy уже получила свою первую крупную скидку: игра продается в магазине Steam со скидкой 30% - всего через месяц после релиза игры. Предложение заканчивается 21 июля.

Обычно такая крупная быстрая скидка говорит о провальных продажах игры - что впрочем неудивительно, учитывая крайне негативные отзывы игроков и критиков на ужасное техническое состояние игры.

MindsEye доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игра уже получила три обновления, которые были направлены на улучшение технического состояния игры - впрочем это не сильно улучшило ситуацию.