Полный провал: MindsEye уже получила скидку 30% в Steam - спустя всего месяц после релиза игры

Как стало известно, MindsEye от студии Build a Rocket Boy уже получила свою первую крупную скидку: игра продается в магазине Steam со скидкой 30% - всего через месяц после релиза игры. Предложение заканчивается 21 июля.
Обычно такая крупная быстрая скидка говорит о провальных продажах игры - что впрочем неудивительно, учитывая крайне негативные отзывы игроков и критиков на ужасное техническое состояние игры.
MindsEye доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игра уже получила три обновления, которые были направлены на улучшение технического состояния игры - впрочем это не сильно улучшило ситуацию.
Ничего ничего, сейчас налетят адепты секты киберпанка и его наследников, и расскажут, какая на самом деле игра хорошая и как у них всё прекрасно тянет на gtx1030 при 144 кадрах в 4к, всё остальное - раскачивание лодки). Им хоть ссы в глаза, всё божья роса
Это боты самых низов, зарабатывают на хлебушек с маслом, все кушать хотят, а эти самые продажные 😆😆😆😆😆
из третьей мафии нига) // Максим Резниченко
Реально // Aleksei Zayats
Ну , как бы детки, актёр один и тот же
А вот детишки ловите матчасть
Алекс Эрнандес
Дорого, когда будет 95% тогда подумать ещё можно
с доплатой в 95% ты хотел сказать) На кошелек стим естественно
Так нахера они это бревно из 3 мафии туда позвали?
какое или которое из?
У меня в один прекрасный момент пропал весь звук в игре и не помогла даже переустановка. В чем прикол понять не могу. Это произошло на последней миссии))
Что же тебя сподвигло пройти игру аж до последней миссии?
Да обзор делал
ну да, игра конечно калыч. Сама неоптимизированная игра на планете
Бензис обещал повторный запуск MindsEye.
Да и за даром не всралась... // Иван Марков
Возьму за фулпрайс. Я ведь должен поддержатл разрабов что бы они и дальше неиграбельный мусор выпускали.