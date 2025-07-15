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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.2 287 оценок

Полный провал: MindsEye уже получила скидку 30% в Steam - спустя всего месяц после релиза игры

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, MindsEye от студии Build a Rocket Boy уже получила свою первую крупную скидку: игра продается в магазине Steam со скидкой 30% - всего через месяц после релиза игры. Предложение заканчивается 21 июля.

Обычно такая крупная быстрая скидка говорит о провальных продажах игры - что впрочем неудивительно, учитывая крайне негативные отзывы игроков и критиков на ужасное техническое состояние игры.

MindsEye доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игра уже получила три обновления, которые были направлены на улучшение технического состояния игры - впрочем это не сильно улучшило ситуацию.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
CaMahoney

Ничего ничего, сейчас налетят адепты секты киберпанка и его наследников, и расскажут, какая на самом деле игра хорошая и как у них всё прекрасно тянет на gtx1030 при 144 кадрах в 4к, всё остальное - раскачивание лодки). Им хоть ссы в глаза, всё божья роса

7
PatchyTaran

Это боты самых низов, зарабатывают на хлебушек с маслом, все кушать хотят, а эти самые продажные 😆😆😆😆😆

2
Пользователь ВКонтакте

из третьей мафии нига) // Максим Резниченко

5
Пользователь ВКонтакте

Реально // Aleksei Zayats

PatchyTaran

Ну , как бы детки, актёр один и тот же

А вот детишки ловите матчасть

Алекс Эрнандес

agula98

Дорого, когда будет 95% тогда подумать ещё можно

3
BloomingVysor

с доплатой в 95% ты хотел сказать) На кошелек стим естественно

1
Azimut zvuk

Так нахера они это бревно из 3 мафии туда позвали?

2
нитгитлистер

какое или которое из?

1
AlexFoRestor

У меня в один прекрасный момент пропал весь звук в игре и не помогла даже переустановка. В чем прикол понять не могу. Это произошло на последней миссии))

1
Евгений Кондратенко

Что же тебя сподвигло пройти игру аж до последней миссии?

1
AlexFoRestor Евгений Кондратенко

Да обзор делал

1
BloomingVysor

ну да, игра конечно калыч. Сама неоптимизированная игра на планете

Tiger Goose

Бензис обещал повторный запуск MindsEye.

Пользователь ВКонтакте

Да и за даром не всралась... // Иван Марков

Pravdarub

Возьму за фулпрайс. Я ведь должен поддержатл разрабов что бы они и дальше неиграбельный мусор выпускали.