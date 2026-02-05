ЧАТ ИГРЫ
MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5 356 оценок

После нового обновления MindsEye онлайн увеличился до 33 игроков

IKarasik IKarasik

Студия Build a Rocket Boy объявила о крупном обновлении для своего шутера MindsEye, надеясь перезапустить игру после крайне негативного старта. Однако, судя по статистике Steam, апдейт едва ли привлек внимание игроков: количество одновременных пользователей увеличилось всего на 12 человек, достигнув 33 пиковых игроков 5 февраля.

Разработчики позиционируют обновление как «важный шаг вперёд», обещая улучшения боевой системы, игровых механик, графики, интерфейса и аудио. Кроме того, владельцы Deluxe Edition получили новые переработанные миссии, которые должны были сделать игровой процесс «честнее». Тем не менее, большинство игроков пока не вернулось к игре, а средняя аудитория колеблется всего в районе 20–24 человек.

MindsEye столкнулась с серьёзной критикой с момента релиза. Игра была признана «техническим провалом» и получила преимущественно отрицательные отзывы в Steam, а PlayStation даже инициировала возвраты средств. Студия при этом пыталась объяснить неудачу как результат внешних и внутренних «саботажей», что не вызвало сочувствия у игроков.

Несмотря на слабый отклик аудитории, Build a Rocket Boy продолжает работать над улучшением MindsEye, пытаясь вернуть доверие игроков и стабилизировать показатели. Апдейт демонстрирует усилия студии по исправлению ошибок, но пока статистика показывает, что путь к реальному перезапуску игры остаётся долгим.

Комментарии:  22
Destroited
онлайн увеличился до 33 игроков
Tommy451

Наконец-то финансовый успех

antiRed

и это сами разрабы тестили игру

ModestDL

Разрабы какие то мазохисты, уже давно понятно что репутация игры на дне и она безнадёжна. Нафига они пыжатся в бессмысленных попытках поднять мертворождённый проект, вместо того чтобы сосредоточиться на следующей игре.

Dart_Zero

А вот с киберсракой получилось

cthulhu42 Dart_Zero

КП был игрой, а тут ленивая заготовка.

ModestDL Dart_Zero

У киберпанка был кредит доверия ведьмака, люди готовы были потерпеть. У MindsEye нет никакого кредита доверия, кроме подмоченной репутации Бензиса. Никто не даст игре второй шанс.

J a r v i s

Онлайн 33 человека!

Punisher1

Несмотря на слабый отклик аудитории, Build a Rocket Boy продолжает работать над улучшением MindsEye, пытаясь вернуть доверие игроков и стабилизировать показатели. Апдейт демонстрирует усилия студии по исправлению ошибок, но пока статистика показывает, что путь к реальному перезапуску игры остаётся долгим. Какая же это всё уйня какой смысл

Healer cat

настолько малый онлайн не отображается в системе, не обманывайте!!

uran83

В смысле не отображается?

cthulhu42

Даже 1 человек отображается.

Healer cat uran83

это ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ статистика стороннего сайта в которую нельзя верить на 100%

jax baron

perfect

Джонни ди

ну так играло 3 человека а теперь 33, прогрес

Neko-Aheron

Извините, я тоже качал

cthulhu42

Всё, ты изгнан из нашей секты. Еретик))))

