После нового обновления MindsEye онлайн увеличился до 33 игроков

Студия Build a Rocket Boy объявила о крупном обновлении для своего шутера MindsEye, надеясь перезапустить игру после крайне негативного старта. Однако, судя по статистике Steam, апдейт едва ли привлек внимание игроков: количество одновременных пользователей увеличилось всего на 12 человек, достигнув 33 пиковых игроков 5 февраля.

Разработчики позиционируют обновление как «важный шаг вперёд», обещая улучшения боевой системы, игровых механик, графики, интерфейса и аудио. Кроме того, владельцы Deluxe Edition получили новые переработанные миссии, которые должны были сделать игровой процесс «честнее». Тем не менее, большинство игроков пока не вернулось к игре, а средняя аудитория колеблется всего в районе 20–24 человек.

MindsEye столкнулась с серьёзной критикой с момента релиза. Игра была признана «техническим провалом» и получила преимущественно отрицательные отзывы в Steam, а PlayStation даже инициировала возвраты средств. Студия при этом пыталась объяснить неудачу как результат внешних и внутренних «саботажей», что не вызвало сочувствия у игроков.

Несмотря на слабый отклик аудитории, Build a Rocket Boy продолжает работать над улучшением MindsEye, пытаясь вернуть доверие игроков и стабилизировать показатели. Апдейт демонстрирует усилия студии по исправлению ошибок, но пока статистика показывает, что путь к реальному перезапуску игры остаётся долгим.