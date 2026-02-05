После нового обновления MindsEye онлайн увеличился до 33 игроков

Студия Build a Rocket Boy объявила о крупном обновлении для своего шутера MindsEye, надеясь перезапустить игру после крайне негативного старта. Однако, судя по статистике Steam, апдейт едва ли привлек внимание игроков: количество одновременных пользователей увеличилось всего на 12 человек, достигнув 33 пиковых игроков 5 февраля.
Разработчики позиционируют обновление как «важный шаг вперёд», обещая улучшения боевой системы, игровых механик, графики, интерфейса и аудио. Кроме того, владельцы Deluxe Edition получили новые переработанные миссии, которые должны были сделать игровой процесс «честнее». Тем не менее, большинство игроков пока не вернулось к игре, а средняя аудитория колеблется всего в районе 20–24 человек.
MindsEye столкнулась с серьёзной критикой с момента релиза. Игра была признана «техническим провалом» и получила преимущественно отрицательные отзывы в Steam, а PlayStation даже инициировала возвраты средств. Студия при этом пыталась объяснить неудачу как результат внешних и внутренних «саботажей», что не вызвало сочувствия у игроков.
Несмотря на слабый отклик аудитории, Build a Rocket Boy продолжает работать над улучшением MindsEye, пытаясь вернуть доверие игроков и стабилизировать показатели. Апдейт демонстрирует усилия студии по исправлению ошибок, но пока статистика показывает, что путь к реальному перезапуску игры остаётся долгим.
Наконец-то финансовый успех
и это сами разрабы тестили игру
Разрабы какие то мазохисты, уже давно понятно что репутация игры на дне и она безнадёжна. Нафига они пыжатся в бессмысленных попытках поднять мертворождённый проект, вместо того чтобы сосредоточиться на следующей игре.
А вот с киберсракой получилось
КП был игрой, а тут ленивая заготовка.
У киберпанка был кредит доверия ведьмака, люди готовы были потерпеть. У MindsEye нет никакого кредита доверия, кроме подмоченной репутации Бензиса. Никто не даст игре второй шанс.
Онлайн 33 человека!
настолько малый онлайн не отображается в системе, не обманывайте!!
В смысле не отображается?
Даже 1 человек отображается.
это ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ статистика стороннего сайта в которую нельзя верить на 100%
perfect
ну так играло 3 человека а теперь 33, прогрес
Извините, я тоже качал
Всё, ты изгнан из нашей секты. Еретик))))