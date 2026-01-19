Разработчик MindsEye продолжает выпускать контент, несмотря на низкое количество игроков и сокращения в студии

Несмотря на значительный провал приключенческой игры MindsEye в прошлом году, разработчик Build a Rocket Boy продолжает инвестировать в её маркетинг. Как сообщает ресурс FRVR, на ютуб появились видеоролики об игре, где указывается, что MindsEye выступает спонсором. Один из таких примеров — видео от Cricken2, в котором он демонстрирует прохождение различных гоночных испытаний в MindsEye. В описании к видео была размещена партнерская ссылка на основной сайт игры, а также указано, что это спонсорский контент.

В комментариях к видео пользователи отмечали наличие спонсорства. Один из комментаторов даже назвал MindsEye «спонсором уровня Morbius». Другой выразил сомнение в правдоподобности этого спонсорства и отметил, насколько неуместно выглядел бы аналогичный рекламный ролик для отмененного шутера Concord.

Несмотря на постоянные расходы студии на спонсорский контент для MindsEye, пока это не принесло положительных результатов. Быстрый анализ статистики игроков на Steamdb показывает, что за последние 24 часа игра достигла пика всего в 22 одновременных игрока, что сильно отличается от исторического максимума в 3302 игрока при первом запуске. Падение числа игроков произошло стремительно: за неделю оно снизилось до 280, а затем продолжило падать до текущего среднего значения. Однако стоит отметить, что эти данные касаются только ПК-версий. На PS5 и Xbox Series X/S ситуация выглядит лучше, хотя это кажется маловероятным.

Интересно, что Build a Rocket Boy продолжает выпускать обновления для MindsEye с момента релиза. Крупное обновление, вышедшее в октябре, фактически убрало геймплей с открытым миром, заменив его на ARCADIA — новый способ доступа к контенту, созданному игроками, включая миссии и другие элементы. Это объединяет функции Play.MindsEye и Build.MindsEye в единое целое: Build.ARCADIA. С тех пор последующие обновления MindsEye добавили еще больше контента для ARCADIA.

Разработка MindsEye была непростой. В октябре бывший ведущий аналитик Build a Rocket Boy, Бен Ньюборн, обвинил руководство студии в игнорировании и пренебрежении проблемами игры на протяжении всего процесса разработки. Бывший ассоциированный продюсер Маргарита Пелосо также выразила аналогичные опасения.

Что касается генерального директора студии Лесли Бензиса, Ньюборн отметил, что он часто представлял команде проблемы, просто запуская сборки игры и указывая на необходимые изменения. Называя эти требования «заявками Лесли», Ньюборн сказал: «Неважно, чем еще вы занимались, заявку Лесли нужно было решить».

Актер Алекс Эрнандес, сыгравший главного героя MindsEye Джейкоба Диаса, также прокомментировал негативную реакцию на игру, отметив, что не уверен, сможет ли он снова найти работу в этой индустрии.

«Трудно потратить два с половиной года на проект, которым ты действительно гордишься и в который внес свой вклад. У меня были только положительные впечатления от работы над ним. Я гордился людьми, с которыми работал, и хотел, чтобы это имело успех для них так же, как и для меня», — Алекс Эрнандес