Разработчики MindsEye раскритиковали руководство студии за вынужденные переработки и неэффективные увольнения

Более 250 разработчиков студии Build A Rocket Boy, создателя MindsEye, были уволены в начале этого года после провального запуска шутера с открытым миром. Более 90 нынешних и бывших сотрудников подписали открытое письмо с критикой руководства студии, включая основателя и давнего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса, за то, что, по их словам, они считают плохими условиями труда и хаотичным процессом увольнений, который якобы нарушает закон.
Высокомерие руководства, считающего, что оно может действовать безнаказанно на протяжении всей разработки, и последовавшие за этим сокращения штатов, побудили нас и многих бывших и нынешних сотрудников занять определённую позицию.
Согласно открытому письму, организованному британской профсоюзной организацией IWGB, более 250 разработчиков компании в конечном итоге были вовлечены в поспешный и хаотичный процесс увольнений, несмотря на то, что их, как утверждается, принуждали работать сверхурочно в течение четырёх месяцев, предшествовавших запуску.
На этой неделе члены отделения работников игровой индустрии профсоюза независимых работников Великобритании (IWGB) подали несколько исков против BARB, утверждая, что не были проведены справедливые консультации перед увольнениями, а также в связи с многочисленными случаями несправедливого увольнения». В открытом письме руководству BARB сотрудники описывают систематическое жестокое обращение, неэффективное управление и ненадлежащее проведение процедуры увольнения.
В письме выражены опасения, включая недостаточную прозрачность и коммуникацию, затянувшийся кризис и «катастрофическую» организацию процесса увольнения. Нынешние и бывшие разработчики, подписавшие письмо, требуют публичных извинений, предоставления сотрудникам, которые не вышли на дату увольнения, возможности получить компенсацию без отработки, обещания привлекать профессиональных партнёров вне студии для любых будущих увольнений и «документально подтверждённых усилий» по улучшению условий труда, включая признание IWGB профсоюзом студии.
Игра уже забыта как страшный сон.
Вот индивид выше 100% не прошёл сабж, а вероятнее даже не запускал, лишь читал новости. Яркий пример бота-писарчука. Из этого состоит 90% рецензий, отзывов и мнений в пабликах и на сайтах. Не хочу обидеть реальных блогеров и рецензентов со своим мнением не КОЛЛЕКТИВНО-СТАДНЫМ))
P.s. блин чел это реально зашквар - высказываться об игре, которую не прошёл.
Тоже самое стать в магазине, указать на холодильник с мороженным и сказать это однозначно невкусная мерзость, но я его никогда не ел.
Если ты видешь что это помои, то зачем на вкус проверять? Мне полтора часа хватило посмотреть прохождение, чтобы понять - это мусор и игра провалилась именно поэтому и вполне себе справедливо. Ты каждую поделку юбисофт полностью проходиш, во все суицид сквады и тому подобный шлак и потом вердикты составляешь, из-за таких шизов как ты которые весь мусор скупают, что всякие конторки выкидывают у нас и проблемы в индустрии.
Нет конечно не прохожу всё - это невозможно. Да и есть жанровые вкусы у меня.
Смысл в том ЧТО ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ МОРАЛЬНОГО ПРАВА ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ О ПРОДУКТЕ КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРОШЁЛ. Иначе твоё мнение вводит людей в заблуждение. Есть условный 15-летний пацан, которому вчера впервые в жизни купили пекарню/консоль - и как первый опыт ему нужна современная игра и даже сабж лучше сан-андреаса как бы (но не тебе за кого то решать - ты не играл ты не знаешь). Мнение оставляет тот кто прошёл игру - это аксиома. Вроде взрослый... блин гоблач был прав всё таки...
И как не стыдно в наше тяжёлое время бороться за свои трудовые права?
llill198
5 лет назад
А они че думали их сразу попросят делать дальше делать игры которые никто не покупает?
Что не год, то, обязательно хоть один скам, но выйдет в свет))
Очевидно, что это был распилочный проект, ну как дети епт.
В какой-то Build A Rocket Boy работали, какую-то фигню сделали, а теперь ещё рот открывают.
повесточная гта хотела на хайпе продать свою гта на минималках пока шестерка не релизнулась.кто то переоценил свои возможности и таланты