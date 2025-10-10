Разработчики MindsEye раскритиковали руководство студии за вынужденные переработки и неэффективные увольнения

Более 250 разработчиков студии Build A Rocket Boy, создателя MindsEye, были уволены в начале этого года после провального запуска шутера с открытым миром. Более 90 нынешних и бывших сотрудников подписали открытое письмо с критикой руководства студии, включая основателя и давнего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса, за то, что, по их словам, они считают плохими условиями труда и хаотичным процессом увольнений, который якобы нарушает закон.

Высокомерие руководства, считающего, что оно может действовать безнаказанно на протяжении всей разработки, и последовавшие за этим сокращения штатов, побудили нас и многих бывших и нынешних сотрудников занять определённую позицию.

Согласно открытому письму, организованному британской профсоюзной организацией IWGB, более 250 разработчиков компании в конечном итоге были вовлечены в поспешный и хаотичный процесс увольнений, несмотря на то, что их, как утверждается, принуждали работать сверхурочно в течение четырёх месяцев, предшествовавших запуску.

На этой неделе члены отделения работников игровой индустрии профсоюза независимых работников Великобритании (IWGB) подали несколько исков против BARB, утверждая, что не были проведены справедливые консультации перед увольнениями, а также в связи с многочисленными случаями несправедливого увольнения». В открытом письме руководству BARB сотрудники описывают систематическое жестокое обращение, неэффективное управление и ненадлежащее проведение процедуры увольнения.

В письме выражены опасения, включая недостаточную прозрачность и коммуникацию, затянувшийся кризис и «катастрофическую» организацию процесса увольнения. Нынешние и бывшие разработчики, подписавшие письмо, требуют публичных извинений, предоставления сотрудникам, которые не вышли на дату увольнения, возможности получить компенсацию без отработки, обещания привлекать профессиональных партнёров вне студии для любых будущих увольнений и «документально подтверждённых усилий» по улучшению условий труда, включая признание IWGB профсоюзом студии.