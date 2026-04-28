Разработчики MindsEye выпустили сюжетную DLC-миссию Blacklisted и снизили постоянную цену игры

Build A Rocket Boy сегодня выпустили новую миссию «Blacklisted» для MindsEye, которая рассказывает историю шпионажа, обмана и саботажа в киберпанк-сеттинге игры — Редрок-Сити.

Судя по всему, новая миссия содержит «доказательства» предполагаемого саботажа, который, по утверждению студии, был направлен против MindsEye. В ней вы играете за «первоклассного» убийцу из Meridian, Джулию Блэк, чья миссия — устранить ключевые цели и сорвать смертельную сделку.

Согласно описанию DLC, Meridian — это «агентство, находящееся под давлением как внешних сил, так и внутренних угроз», и Блэк должна проникнуть в преступную сеть и раскрыть правду.

Со-генеральный директор и технический директор Марк Герхард сказал:

Blacklisted — это первая новая сюжетная кампания для MindsEye с момента запуска, и мы рады приветствовать игроков обратно в Редрок-Сити, чтобы они смогли пройти её по-новому. В отличие от традиционных DLC, Blacklisted распространяется через нашу платформу пользовательского контента ARCADIA, которая интегрирована в MindsEye.

Цена базовой игры снизилась до 34,99 долларов США за стандартное издание или 47,99 долларов США за Deluxe-издание. Также вышло новое обновление MindsEye с различными улучшениями, а также новыми узлами и улучшениями существующих узлов в ARCADIA.