Разработчиков MindsEye обвинили в скрытой слежке за сотрудниками вне офиса

Компания Build A Rocket Boy столкнулась с очередными юридическими проблемами. Сотрудники студии подали новый иск, утверждая, что работодатель использовал программное обеспечение для скрытого наблюдения за ними даже вне офиса.

Разбирательство инициировано самими работниками при поддержке профсоюза IWGB Game Workers. Это уже второй иск против студии: ранее сотрудники оспаривали увольнения, последовавшие после неудачного запуска игры MindsEye.

Теперь предметом спора стало использование программы Teramind. По словам работников, они узнали о ней, когда их устройства начали заметно тормозить. Позже руководство подтвердило факт её применения. В компании объяснили это необходимостью контроля, ссылаясь на «единичные случаи недобросовестной работы».

Однако сотрудники считают такие меры чрезмерными. По их мнению, программа фактически позволяла отслеживать действия людей в их собственных домах без согласия, что нарушает право на приватность. Представители профсоюза называют ситуацию примером токсичной корпоративной культуры и чрезмерного микроконтроля.

Один из сотрудников отметил, что подобные методы подорвали доверие внутри команды и создали напряжённую атмосферу, негативно влияющую на рабочий процесс. В то же время разработчики добились частичной победы — спорное ПО уже было удалено с рабочих устройств, но вопросы к действиям руководства остаются.

На фоне этого конфликта положение Build A Rocket Boy остаётся нестабильным: ранее студия лишилась партнёрства с IOI Partners и теперь самостоятельно занимается изданием своих проектов. Руководство компании ситуацию пока официально не прокомментировало.