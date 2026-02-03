Со-генеральный директор MindsEye угрожает судебным иском создателю контента Rockstar, причём в Discord

MindsEye попала в заголовки новостей в прошлом году после того, как стала игрой с самым низким рейтингом. Тот факт, что разработка игры сопровождалась скандалом, мало что изменил в ситуации, и этот провал даже снизил энтузиазм IO Interactive в отношении издания игр.

Спустя более полугода после выхода MindsEye оказалась в центре очередного скандала. Со-генеральный директор команды, стоящей за крупнейшим провалом прошлого года, теперь угрожает создателю контента Rockstar в Discord.

Ютубер Cyber ​​Boi недавно обсудил в видео утечки и ситуацию с Лесли Бензисом, и вскоре после публикации этого контента он получил неожиданное сообщение от Марка Герхарда, со-генерального директора Build a Rocket Boy.

Сообщение от со-генерального директора стало для Cyber ​​Boi требованием прекратить манипуляции в СМИ, шпионаж и саботаж проекта Build a Rocket Boy. За этим последовали угрозы дальнейших судебных разбирательств в случае несоблюдения Cyber ​​Boi требований.

Пожалуй, самым интересным моментом в этом инциденте является то, что Марк Герхард обратился к Cyber ​​Boi через Discord, что само по себе удивительно. Вместо того чтобы подавать жалобу о нарушении авторских прав или угрожать судебным преследованием, со-генеральный директор прибегнул к популярной платформе, чтобы убедить ютубера.

Это письмо является официальным требованием прекратить противоправные действия. Несоблюдение требований приведёт к усилению судебного преследования.

После этого сообщения от со-генерального директора MindsEye, Cyber ​​Boi быстро удалил своё видео о Лесли Бензис.