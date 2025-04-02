Согласно рейтингу ESRB, экшен MindsEye остается верным зрелому наследию GTA

MindsEye, долгожданная сюжетным приключенческая игра от бывшего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса, официально получила рейтинг M17+ от ESRB. В сводке рейтинга подчеркивается взрослый контент, который будет представлен в игре, включая сильное насилие, кровь, сексуальные темы и ненормативную лексику.

Согласно ESRB, сражения в игре будут неистовыми, с реалистичной стрельбой, мощными взрывами и криками боли. Враги-люди будут испускать брызги крови при выстрелах, а игроки смогут наносить посмертные повреждения телам, оставляя видимые пятна крови на земле и трупах. Кроме того, игроки могут убивать мирных жителей, хотя это может повлиять на их игровой прогресс.

Помимо жестокого игрового процесса, MindsEye также будет содержать непристойный контент. В одном случае можно услышать звуки сексуальных стонов, исходящие из трейлера мобильного дома. В игре также будет присутствовать ненормативная лексика, в диалогах будет появляться слово «f**k».

Игра помещает игроков в роль Джейкоба Диаса, бывшего военного, который берет на себя работу по обеспечению безопасности мощной технологической корпорации в футуристическом городе Редрок. MindsEye, действие которой происходит в открытом мире пустыни, будет включать интенсивные бои в жанре шутера от третьего лица, высокоскоростные сцены вождения и кинематографическое повествование. Игроки будут сражаться с различными врагами, включая солдат-изгоев и неисправных роботов, используя целый ряд футуристического огнестрельного оружия, такого как бластеры, пистолеты, дробовики и пулеметы.

Выход MindsEye запланирован на 10 июня 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows PC.