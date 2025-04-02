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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
7.5 41 оценка

Согласно рейтингу ESRB, экшен MindsEye остается верным зрелому наследию GTA

monk70 monk70

MindsEye, долгожданная сюжетным приключенческая игра от бывшего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса, официально получила рейтинг M17+ от ESRB. В сводке рейтинга подчеркивается взрослый контент, который будет представлен в игре, включая сильное насилие, кровь, сексуальные темы и ненормативную лексику.

Согласно ESRB, сражения в игре будут неистовыми, с реалистичной стрельбой, мощными взрывами и криками боли. Враги-люди будут испускать брызги крови при выстрелах, а игроки смогут наносить посмертные повреждения телам, оставляя видимые пятна крови на земле и трупах. Кроме того, игроки могут убивать мирных жителей, хотя это может повлиять на их игровой прогресс.

Помимо жестокого игрового процесса, MindsEye также будет содержать непристойный контент. В одном случае можно услышать звуки сексуальных стонов, исходящие из трейлера мобильного дома. В игре также будет присутствовать ненормативная лексика, в диалогах будет появляться слово «f**k».

Игра помещает игроков в роль Джейкоба Диаса, бывшего военного, который берет на себя работу по обеспечению безопасности мощной технологической корпорации в футуристическом городе Редрок. MindsEye, действие которой происходит в открытом мире пустыни, будет включать интенсивные бои в жанре шутера от третьего лица, высокоскоростные сцены вождения и кинематографическое повествование. Игроки будут сражаться с различными врагами, включая солдат-изгоев и неисправных роботов, используя целый ряд футуристического огнестрельного оружия, такого как бластеры, пистолеты, дробовики и пулеметы.

Выход MindsEye запланирован на 10 июня 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows PC.

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