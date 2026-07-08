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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
4.9 391 оценка

Сотрудники студии MindsEye протестуют против мероприятия для фанатов

monk70 monk70

Несмотря на хаотичный запуск и несколько раундов увольнений, Build A Rocket Boy приложила все усилия, чтобы приветствовать поклонников MindsEye в эти выходные. Мероприятие с оплатой всех расходов позволит членам сообщества протестировать новые функции игры.

Эта расточительная акция не понравилась сотрудникам, которые планируют выразить своё недовольство перед офисом своего работодателя в эту субботу, 11 июля, в Эдинбурге. К ним присоединятся члены Независимого профсоюза работников Великобритании (IWGB), а также представители других профсоюзов и представители общественности.

Помимо проживания, игрокам также будет полностью оплачен авиабилет.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
BitMan_and_Roban

фанатам? у этого есть фанаты?

5
Рикочико

Помимо проживания, игрокам также будет полностью оплачен авиабилет.

Я готов! Можно еще вид на жительство с потенциалом получения гражданства!!!

Буду самый верным фанатом игры!