Создатели Mindseye поделились планом контента после релиза, включая многопользовательский режим и режим орды

Build A Rocket Boy представила план контента после запуска MindsEye. Этим летом будет представлена коллаборация и новые миссии. Осенью увидят свет дополнительные однопользовательские режимы, многопользовательские и другие миссии. Наконец, вторая коллаборация, миссии и обновления для открытого мира запланированы на зиму.

На запуске Mindseye — это однопользовательская свободная игра. Вы получите доступ к различным миссиям и режимам, включая:

Боевые миссии, такие как Honor Amongst Thieves и Friendly Fire

Режим орды с Destruction Site Shootout

Гонки, включая Quick Silva, Tickets Please и другие

Гонки по контрольным точкам, такие как Craz-Eye Taxi и Crosstown Traffic

Гонки дронов, включая Garden Party и Chase the Sun

Игроки Premium получают бонусную миссию Horde Mode под названием Attack the Block вместе с Exotic Pack, который включает в себя скины для дрона, транспортного средства и жилета Джейкоба.

Лето 2025 года

Первое обновление выйдет летом 2025 года, хотя дата не известна.

Специальный контент для совместной работы

Новые миссии

Обновления сообщества, возможно, связанные с платформой Everywhere

Осень 2025 года

Второе обновление выйдет осенью 2025 года, хотя дата не известна.

Дебют многопользовательской игры

Новые режимы однопользовательской игры

Дополнительные миссии для расширения сюжета

Зима 2025 года

Третье обновление выйдет зимой 2025 года, хотя дата не известна.

Еще один раунд специального контента для совместной работы

Бесплатные обновления для поддержания свежести мира

Новые миссии, включая Major Adventure и Starstream Universe

Каждый сезон также приносит дополнительные миссии и новые пакеты, так что всегда есть что-то новое, во что можно погрузиться даже после завершения основной истории.