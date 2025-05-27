Создатели Mindseye поделились планом контента после релиза, включая многопользовательский режим и режим орды

Build A Rocket Boy представила план контента после запуска MindsEye. Этим летом будет представлена коллаборация и новые миссии. Осенью увидят свет дополнительные однопользовательские режимы, многопользовательские и другие миссии. Наконец, вторая коллаборация, миссии и обновления для открытого мира запланированы на зиму.
На запуске Mindseye — это однопользовательская свободная игра. Вы получите доступ к различным миссиям и режимам, включая:
- Боевые миссии, такие как Honor Amongst Thieves и Friendly Fire
- Режим орды с Destruction Site Shootout
- Гонки, включая Quick Silva, Tickets Please и другие
- Гонки по контрольным точкам, такие как Craz-Eye Taxi и Crosstown Traffic
- Гонки дронов, включая Garden Party и Chase the Sun
Игроки Premium получают бонусную миссию Horde Mode под названием Attack the Block вместе с Exotic Pack, который включает в себя скины для дрона, транспортного средства и жилета Джейкоба.
Лето 2025 года
Первое обновление выйдет летом 2025 года, хотя дата не известна.
- Специальный контент для совместной работы
- Новые миссии
- Обновления сообщества, возможно, связанные с платформой Everywhere
Осень 2025 года
Второе обновление выйдет осенью 2025 года, хотя дата не известна.
- Дебют многопользовательской игры
- Новые режимы однопользовательской игры
- Дополнительные миссии для расширения сюжета
Зима 2025 года
Третье обновление выйдет зимой 2025 года, хотя дата не известна.
- Еще один раунд специального контента для совместной работы
- Бесплатные обновления для поддержания свежести мира
- Новые миссии, включая Major Adventure и Starstream Universe
Каждый сезон также приносит дополнительные миссии и новые пакеты, так что всегда есть что-то новое, во что можно погрузиться даже после завершения основной истории.
Самое забавное что редактор будет сперва экзом на ПК. Тот момент когда всю жизнь проработал в компании что игнорила ПК до последнего, а теперь это твоя единственная надежда в числе создателей контента.
Слишком хорошо для правды )
что простите? опять эксклюзивные миссии да вы обнаглели!