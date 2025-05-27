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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
7.6 77 оценок

Создатели Mindseye поделились планом контента после релиза, включая многопользовательский режим и режим орды

monk70 monk70

Build A Rocket Boy представила план контента после запуска MindsEye. Этим летом будет представлена коллаборация и новые миссии. Осенью увидят свет дополнительные однопользовательские режимы, многопользовательские и другие миссии. Наконец, вторая коллаборация, миссии и обновления для открытого мира запланированы на зиму.

На запуске Mindseye — это однопользовательская свободная игра. Вы получите доступ к различным миссиям и режимам, включая:

  • Боевые миссии, такие как Honor Amongst Thieves и Friendly Fire
  • Режим орды с Destruction Site Shootout
  • Гонки, включая Quick Silva, Tickets Please и другие
  • Гонки по контрольным точкам, такие как Craz-Eye Taxi и Crosstown Traffic
  • Гонки дронов, включая Garden Party и Chase the Sun

Игроки Premium получают бонусную миссию Horde Mode под названием Attack the Block вместе с Exotic Pack, который включает в себя скины для дрона, транспортного средства и жилета Джейкоба.

Лето 2025 года

Первое обновление выйдет летом 2025 года, хотя дата не известна.

  • Специальный контент для совместной работы
  • Новые миссии
  • Обновления сообщества, возможно, связанные с платформой Everywhere

Осень 2025 года

Второе обновление выйдет осенью 2025 года, хотя дата не известна.

  • Дебют многопользовательской игры
  • Новые режимы однопользовательской игры
  • Дополнительные миссии для расширения сюжета

Зима 2025 года

Третье обновление выйдет зимой 2025 года, хотя дата не известна.

  • Еще один раунд специального контента для совместной работы
  • Бесплатные обновления для поддержания свежести мира
  • Новые миссии, включая Major Adventure и Starstream Universe

Каждый сезон также приносит дополнительные миссии и новые пакеты, так что всегда есть что-то новое, во что можно погрузиться даже после завершения основной истории.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
PersonalBarnabas

Самое забавное что редактор будет сперва экзом на ПК. Тот момент когда всю жизнь проработал в компании что игнорила ПК до последнего, а теперь это твоя единственная надежда в числе создателей контента.

Ahsis69

Слишком хорошо для правды )

ThoughtfulGerardo

что простите? опять эксклюзивные миссии да вы обнаглели!