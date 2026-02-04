Создатели MindsEye выпустили крупное обновление в попытке "перезагрузить" игру и повторить успех Cyberpunk 2077

Шотландская студия Build A Rocket Boy выпустила крупное обновление 7.0 для своей провальной sci-fi игры MindsEye, позиционируя его как "новое начало" и надеясь на сценарий возвращения, аналогичный Cyberpunk 2077. Разработчики заявляют, что обновление призвано "перезагрузить" проект после катастрофического запуска летом 2025 года, когда игра подверглась уничтожающей критике как со стороны игроков, так и от рецензентов. Марк Герхард, генеральный директор Build A Rocket Boy, заявил:
Обновление 7.0 - это большой шаг вперед для MindsEye и для нашей студии. Мы прислушивались к мнению игроков, действовали быстро и продолжаем улучшать производительность, вносить постоянные улучшения и предлагать существенные усовершенствования в боевой системе и игровом процессе
Основные изменения, по словам разработчиков, направлены на решение ключевых проблем, озвученных коммьюнити: переработать ИИ у NPC, скорректировать сюжетную кампанию, улучшить производительность и добавить больше нового контента.
Студия дала понять, что не намерена отказываться от проекта. Выпуск обновления 7.0 - это явная попытка изменить сложившееся мнение об игре и последовать примеру успешного возвращения игр вроде Cyberpunk 2077: Phantom Liberty или No Man’s Sky. Вопрос в том, готово ли игровое сообщество дать MindsEye второй шанс, или проект навсегда останется примером провального запуска. Ответ станет ясен в ближайшие недели после оценки обновления игроками.
Увидев это … фу..
А кто-то смотрит на тебя и говорит также ;)
А еще один любитель говорил RDR 2 с пг что в этой игре нет повестки, мол гта 6 будет, а на деле ничего нового.
Только проблема в том, что это уже изначально были хорошие игры с нормальным геймплеем, а майндсай никакие патчи не помогут тут с нуля надо все переделывать
Молодцы, продолжайте исправлять ситуацию.
Может и выйдет. Есть удачные примеры этого.
У киберпанка был крепкий скелет-основа и хороший сюжет, а у этого аморфного нечто что было?
ключевое слово был крепкий скелет
за старания плюс и 2 минуса за то, что изначально нормально не сделали)
Не мог прошлым летом пройти мимо худшей игры и чисто по приколу поиграл в это. Исправлять там нечего, там только из готового новую игру собирать, починить это уныние невозможно.
позиционируя его как "новое начало" и надеясь на сценарий возвращения, аналогичный Cyberpunk 2077 ахахахахах
Играл в демку. В целом прогресс есть, но работать ещё есть над чем. Очень понравилась физика полётов. Прям всё плавненько идёт. Главное чтобы не забросили на пол пути...
И нафига её релизить было полгода назад, если у них ресурсы поддерживать игру есть.