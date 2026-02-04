Создатели MindsEye выпустили крупное обновление в попытке "перезагрузить" игру и повторить успех Cyberpunk 2077

Шотландская студия Build A Rocket Boy выпустила крупное обновление 7.0 для своей провальной sci-fi игры MindsEye, позиционируя его как "новое начало" и надеясь на сценарий возвращения, аналогичный Cyberpunk 2077. Разработчики заявляют, что обновление призвано "перезагрузить" проект после катастрофического запуска летом 2025 года, когда игра подверглась уничтожающей критике как со стороны игроков, так и от рецензентов. Марк Герхард, генеральный директор Build A Rocket Boy, заявил:

Обновление 7.0 - это большой шаг вперед для MindsEye и для нашей студии. Мы прислушивались к мнению игроков, действовали быстро и продолжаем улучшать производительность, вносить постоянные улучшения и предлагать существенные усовершенствования в боевой системе и игровом процессе

Основные изменения, по словам разработчиков, направлены на решение ключевых проблем, озвученных коммьюнити: переработать ИИ у NPC, скорректировать сюжетную кампанию, улучшить производительность и добавить больше нового контента.

Студия дала понять, что не намерена отказываться от проекта. Выпуск обновления 7.0 - это явная попытка изменить сложившееся мнение об игре и последовать примеру успешного возвращения игр вроде Cyberpunk 2077: Phantom Liberty или No Man’s Sky. Вопрос в том, готово ли игровое сообщество дать MindsEye второй шанс, или проект навсегда останется примером провального запуска. Ответ станет ясен в ближайшие недели после оценки обновления игроками.