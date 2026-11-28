Студия Build a Rocket Boy начала судебное разбирательство против лиц, которых обвиняет в предполагаемом саботаже MindsEye. Как сообщает журналист Том Хендерсон, дело рассматривается в Судах по коммерческим и имущественным спорам Англии и Уэльса, входящих в состав Высокого суда. Тем временем внешние управляющие компании пытаются взыскать средства для погашения задолженности перед кредиторами в размере £61,7 млн (~$80 823 916).

Согласно судебной карточке дела BL-2026-000937, ответчиками выступают агентство Ritual Network и другие лица. Слушания по заявлению о вынесении судебного предписания были назначены на 26 и 27 ноября.

Напомним, что после выхода MindsEye один из руководителей Build a Rocket Boy Марк Герхард обвинил в провале игры предполагаемых саботажников. В ходе внутренней встречи с сотрудниками он заявил, что некая крупная американская компания якобы выделила агентству Ritual Network €1 млн на саботаж проекта.

Среди предполагаемых участников Герхард назвал британского YouTube-блогера Cyberboi, трёх журналистов и сотрудников самой студии. Он также выдвинул обвинения в шпионаже, саботаже и преступном вмешательстве.

Точная сумма требований пока неизвестна. Внешние управляющие рассматривают судебные разбирательства как основной потенциальный источник средств для погашения долгов студии. Хендерсон допускает, что размер требований может достигать £61,7 млн или даже превышать эту сумму.

Издательское соглашение Build a Rocket Boy с IO Interactive прекратило действовать в начале 2026 года, а в сентябре студия официально перешла под внешнее управление.

Когда суд вынесет решение и дойдёт ли дело до полноценного судебного процесса, пока неизвестно.