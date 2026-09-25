Студия Build A Rocket Boy объявила о неплатежеспособности и перешла под внешнее управление

Студия Build A Rocket Boy под руководством бывшего президента Rockstar North Лесли Бензиса подала документы на назначение внешних управляющих. Финансовый крах настиг команду вслед за очередной волной увольнений и провалом дебютного экшена MindsEye. Заявка поступила в Регистрационную палату Великобритании, а представители студии подтвердили изданию GamesIndustry.biz, что функции администратора перешли к группе Opus Advisory Group. Подобная процедура означает фактическую финансовую несостоятельность организации и призвана временно оградить бизнес от юридических претензий со стороны кредиторов.

Финансовая отчетность студии за последний опубликованный период отразила тяжелое положение дел задолго до официального объявления о банкротстве. В отчете за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября 2025 года, Build A Rocket Boy зафиксировала операционный убыток в размере 47.5 млн фунтов стерлингов и чистый убыток на уровне 36.2 млн фунтов стерлингов. При этом суммарный долг разработчиков перед сторонними организациями на тот момент составлял 61.8 млн фунтов стерлингов. Ранее в проект инвестировали компании NetEase Games, RedBird Capital Partners и Galaxy Interactive, однако летом 2026 года представлявшие их топ-менеджеры покинули состав совета директоров студии.

Крушение планов Бензиса началось сразу после релиза научно-фантастического боевика MindsEye, состоявшегося 4 июня 2025 года. Проект столкнулся с разгромными оценками профильной прессы и крайне негативным приемом игрового сообщества. Меньше чем через месяц после премьеры порядка 300 разработчиков получили уведомления о сокращении штата. В октябре 2025 года британский профсоюз работников игровой индустрии IWGB инициировал судебное разбирательство против руководства студии, обвинив компанию в грубом нарушении установленных законом процедур увольнения.

В начале 2026 года скандалы в студии переросли в открытое противостояние, когда сотрудники обнаружили на своих рабочих компьютерах скрытно установленное программное обеспечение Teramind для тотального контроля активности. Руководство пошло на этот шаг ради борьбы с предполагаемыми саботажниками, существование которых отстаивал Лесли Бензис. Второй руководитель компании Марк Герхард публично утверждал, что неназванная очень крупная американская корпорация в 2025 году потратила более 1 млн евро на преступную деятельность и шпионаж против Build A Rocket Boy. Никаких доказательств представлено не было, а профсоюз IWGB подал новый иск против студии из-за незаконной слежки и нарушения законов о конфиденциальности личных данных.

В марте 2026 года руководство вновь публично заявило об организованном шпионаже и вредительстве, проведя очередную волну чисток среди персонала. Апрельское обновление Blacklisted, которое Герхард называл большим шагом вперед, не смогло вернуть интерес игроков к проекту. В сентябре 2026 года последовало новое сокращение команды, ставшее последним перед переходом под внешнее управление.

Вряд ли студия переживет этот кризис. Конец для компании приближается, и вестниками его стали вовсе не внешние диверсанты, а сами Марк и Лесли.

- Бывший сотрудник Build A Rocket Boy

Теперь контролировать деятельность студии и распоряжаться правами на ее разработки будет команда из Opus Advisory Group, которой предстоит решить судьбу оставшихся активов и определиться с погашением накопившихся долгов перед кредиторами.