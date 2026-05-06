Студия разработчиков MindsEye переживает третий раунд сокращений и теряет почти 70% своей команды

Build a Rocket Boy переживает ещё одну сложную неделю: в студии, создавшей шутер с открытым миром MindsEye, проходит третий раунд массовых увольнений, самый жёсткий на сегодняшний день. По словам источников, близких к реструктуризации, которые говорили с Kotaku, было уволено около 170 сотрудников, в результате чего общая численность персонала компании сократилась примерно до 80 человек.

Компания пока не сделала официального заявления о сокращениях, но подтверждение поступило от самих сотрудников. На LinkedIn такие специалисты, как Джеймс Тайлер (технический дизайнер уровней), Том Кросс (звукорежиссёр), Гэри Иэн Гоф и Лия Филпот (дизайнер уровней), опубликовали сообщения, подтверждающие, что они больше не являются частью студии. На сервере Discord MindsEye члены команды, работающей в социальных сетях, также попрощались с сообществом.

Джордж Джонс-Клотье, менеджер по цифровому маркетингу студии, написал:

Просто заглянул, чтобы сообщить, что 5 мая был мой последний рабочий день в BARB. Для меня было огромным удовольствием и настоящей честью быть частью этого сообщества. Вы — одни из самых добрых, приветливых, талантливых и увлечённых людей, которых мне когда-либо посчастливилось встретить, и вы делали каждый день работы в MindsEye осмысленным и интересным.

Сокращения на этой неделе — третьи менее чем за двенадцать месяцев. В дополнение к предыдущим волнам сокращений, студия также закрыла своё подразделение Build a Rocket Boy France в марте этого года.

Первоначальный издатель игры, IO Interactive, также прокомментировал ситуацию. Хакан Абрак, генеральный директор компании, известной по франшизе Hitman, недавно заявил: «Эти люди очень много работали, и всё получилось не так, как они ожидали, и не так, как нам бы хотелось».