MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
4.9 376 оценок

В этом году MindsEye пополнится новым игровым персонажем, многопользовательскими гонками и другими функциями

monk70 monk70

Издателем MindsEye теперь является Build A Rocket Boy, и в этом году студия планирует выпустить новый контент. Студия представила свой план на ближайшие месяцы, и, очевидно, игроков ждёт много интересного.

Во-первых, игроки смогут взять на себя роль Джулии Блэк, всемирно известной наёмной убийцы, которая отправляется в Редрок-Сити, чтобы устранить две цели. Ей придётся проникнуть в преступную сеть, чтобы раскрыть правду в истории, основанной на шпионаже, обмане и точности.

Многопользовательские гонки также дебютируют на платформе сообщества ARCADIA. Это пространство для создания контента, уже доступное на ПК, очень скоро появится и на консолях. Наконец, Build A Rocket Boy обещает выпускать обновления в течение всего года.

vertehwost

а прикиньте раскроется))

kotasha

Эта игра ещё живая ? Сиськами решили подкупить(00

Tiger Goose

А оптимизацию когда завезут?

Hall_1920

Мёртвому проекту, Мёртвая поддержка...

Jarvis666

Многопользовательские гонки в мёртвой игре... Да, это определённо то, что ждут от разрабов))

