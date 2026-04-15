В этом году MindsEye пополнится новым игровым персонажем, многопользовательскими гонками и другими функциями

Издателем MindsEye теперь является Build A Rocket Boy, и в этом году студия планирует выпустить новый контент. Студия представила свой план на ближайшие месяцы, и, очевидно, игроков ждёт много интересного.

Во-первых, игроки смогут взять на себя роль Джулии Блэк, всемирно известной наёмной убийцы, которая отправляется в Редрок-Сити, чтобы устранить две цели. Ей придётся проникнуть в преступную сеть, чтобы раскрыть правду в истории, основанной на шпионаже, обмане и точности.

Многопользовательские гонки также дебютируют на платформе сообщества ARCADIA. Это пространство для создания контента, уже доступное на ПК, очень скоро появится и на консолях. Наконец, Build A Rocket Boy обещает выпускать обновления в течение всего года.