В этом году MindsEye пополнится новым игровым персонажем, многопользовательскими гонками и другими функциями

Издателем MindsEye теперь является Build A Rocket Boy, и в этом году студия планирует выпустить новый контент. Студия представила свой план на ближайшие месяцы, и, очевидно, игроков ждёт много интересного.
Во-первых, игроки смогут взять на себя роль Джулии Блэк, всемирно известной наёмной убийцы, которая отправляется в Редрок-Сити, чтобы устранить две цели. Ей придётся проникнуть в преступную сеть, чтобы раскрыть правду в истории, основанной на шпионаже, обмане и точности.
Многопользовательские гонки также дебютируют на платформе сообщества ARCADIA. Это пространство для создания контента, уже доступное на ПК, очень скоро появится и на консолях. Наконец, Build A Rocket Boy обещает выпускать обновления в течение всего года.
а прикиньте раскроется))
Эта игра ещё живая ? Сиськами решили подкупить(00
А оптимизацию когда завезут?
Мёртвому проекту, Мёртвая поддержка...
Многопользовательские гонки в мёртвой игре... Да, это определённо то, что ждут от разрабов))