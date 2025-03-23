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MindsEye Лето 2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
7.3 30 оценок

В MindsEye открытый мир будет не совсем открытым, зато с баристами и доставщиками

Lunersun Lunersun

Новая игра Лесли Бензиса (бывшего продюсера серии GTA) под названием MindsEye будет работать по особой схеме. Сотрудники Build A Rocket Boy решили совместить, казалось бы, несовместимое — линейный сюжет в стиле сериала для запойного просмотра и открытый мир. Правда, мир этот они сами называют словечком fauxpen — то есть вроде открытый, но с ограничениями.

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Заместитель игрового директора Адам Уайтинг объяснил журналу Edge, что по сути MindsEye — это «линейный экшн», но с элементами «как бы открытого мира». Не ждите свободы как в GTA 5, но исследовать территорию всё равно будет интересно, ведь город будет прямо-таки кишеть обычными людьми со своими делами — кто-то варит кофе, кто-то развозит заказы.

«Мы правда старались сделать мир глубоким, и бренды с корпорациями — ключевая часть этого», — Себастьян Ливалл, арт-директор игры.

При этом сами разработчики хотят, чтобы игра ощущалась как хороший сериал на Netflix, который смотришь запоем.

«Вас будет тянуть от миссии к миссии, как от серии к серии», — Себастьян Ливалл.

Выйти MindsEye должна этим летом на ПК, PS5 и Xbox Series S/X, но точной даты пока нет.

-9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Max Rolens
При этом сами разработчики хотят, чтобы игра ощущалась как хороший сериал на Netflix

Ясно понятно...

6
saiditsme

Эт точно.

2
HellowRainbow

Достаточно на картинку посмотреть, чтобы был понятен диагноз

0
это никогда не шрекончитс

это игра для взрослых? Там будет шрекс?

4
Случайный Игрок

Там будет, у тебя - нет

-2
это никогда не шрекончитс Случайный Игрок

он мне и не нужен, женщины зло, они вампиры высасывающие из НАС (Мужчин) все соки и деньги

1
ТемныйВластелин

оуеть не встать

1
askazanov

Чё то пахнет дошиком больше на уши.

0