В MindsEye открытый мир будет не совсем открытым, зато с баристами и доставщиками

Новая игра Лесли Бензиса (бывшего продюсера серии GTA) под названием MindsEye будет работать по особой схеме. Сотрудники Build A Rocket Boy решили совместить, казалось бы, несовместимое — линейный сюжет в стиле сериала для запойного просмотра и открытый мир. Правда, мир этот они сами называют словечком fauxpen — то есть вроде открытый, но с ограничениями.

Заместитель игрового директора Адам Уайтинг объяснил журналу Edge, что по сути MindsEye — это «линейный экшн», но с элементами «как бы открытого мира». Не ждите свободы как в GTA 5, но исследовать территорию всё равно будет интересно, ведь город будет прямо-таки кишеть обычными людьми со своими делами — кто-то варит кофе, кто-то развозит заказы.

«Мы правда старались сделать мир глубоким, и бренды с корпорациями — ключевая часть этого», — Себастьян Ливалл, арт-директор игры.

При этом сами разработчики хотят, чтобы игра ощущалась как хороший сериал на Netflix, который смотришь запоем.

«Вас будет тянуть от миссии к миссии, как от серии к серии», — Себастьян Ливалл.

Выйти MindsEye должна этим летом на ПК, PS5 и Xbox Series S/X, но точной даты пока нет.