В новом тизере экшена MindsEye от автора GTA показали пейзажи города Редрок

Студия Build a Rocket Boy, основанная бывшим автором GTA Лесли Бензисом, опубликовала новый тизер экшена MindsEye. В ролике показали пейзажи города Редрок, в котором развернется действие игры.
Мегаполис называют самым безопасным местом в мире благодаря полностью компьютеризированной полиции. Роботы выполняют большую часть рутинного ручного труда, а все следящие устройства объединены в единую сеть. В Редроке полно не только штаб-квартир крупных компаний, но локаций для развлечения, а также есть продвинутая транспортная система.
MindsEye выпустят на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Сюжет крутится вокруг Джейкоба Диаса — бывшего солдата с нейроимплантом под названием MindsEye. Бойца мучают странные воспоминания и провалы в памяти, поэтому он хочет разобраться, какие тайны скрывает его прошлое.
Блин, я это жду. Хотя до сих пор непонятно, чем именно будет эта игра, несмотря на трейлеры
Игра выглядит будто сделана из готовых unreal ассетов.
Кто знает вообще ее геймплей хоть чуть чуть показывали
Показывали
Графика среднего уровня как в гта 6