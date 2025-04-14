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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
7.5 48 оценок

В новом тизере экшена MindsEye от автора GTA показали пейзажи города Редрок

Simple Jack Simple Jack

Студия Build a Rocket Boy, основанная бывшим автором GTA Лесли Бензисом, опубликовала новый тизер экшена MindsEye. В ролике показали пейзажи города Редрок, в котором развернется действие игры.

Мегаполис называют самым безопасным местом в мире благодаря полностью компьютеризированной полиции. Роботы выполняют большую часть рутинного ручного труда, а все следящие устройства объединены в единую сеть. В Редроке полно не только штаб-квартир крупных компаний, но локаций для развлечения, а также есть продвинутая транспортная система.

MindsEye выпустят на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Сюжет крутится вокруг Джейкоба Диаса — бывшего солдата с нейроимплантом под названием MindsEye. Бойца мучают странные воспоминания и провалы в памяти, поэтому он хочет разобраться, какие тайны скрывает его прошлое.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Блин, я это жду. Хотя до сих пор непонятно, чем именно будет эта игра, несмотря на трейлеры

2
kotasha

Игра выглядит будто сделана из готовых unreal ассетов.

2
CRAZY rock GAME

Кто знает вообще ее геймплей хоть чуть чуть показывали

Wolffe14

Показывали

KookyPentheus

Графика среднего уровня как в гта 6