В новом тизере экшена MindsEye от автора GTA показали пейзажи города Редрок

Студия Build a Rocket Boy, основанная бывшим автором GTA Лесли Бензисом, опубликовала новый тизер экшена MindsEye. В ролике показали пейзажи города Редрок, в котором развернется действие игры.

Мегаполис называют самым безопасным местом в мире благодаря полностью компьютеризированной полиции. Роботы выполняют большую часть рутинного ручного труда, а все следящие устройства объединены в единую сеть. В Редроке полно не только штаб-квартир крупных компаний, но локаций для развлечения, а также есть продвинутая транспортная система.

MindsEye выпустят на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Сюжет крутится вокруг Джейкоба Диаса — бывшего солдата с нейроимплантом под названием MindsEye. Бойца мучают странные воспоминания и провалы в памяти, поэтому он хочет разобраться, какие тайны скрывает его прошлое.