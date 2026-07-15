В обновлении 8 для MindsEye появятся многопользовательский режим, пользовательские гонки и гранатный футбол

Создатели провальной MindsEye не сдаются и хотят продолжать улучшать игру. В настоящее время они готовятся к самому масштабному обновлению. Обновление 8 впервые добавит в игру многопользовательский режим, который на начальном этапе будет сосредоточен в основном на новых гоночных режимах. До 12 игроков смогут соревноваться друг с другом на различных трассах.

Ещё одной новой особенностью станет необычный режим гранатного футбола, который сочетает футбол с игровым взрывным снаряжением. Разработчики пока не объявили подробные правила, но это будет ещё одна многопользовательская активность, расширяющая диапазон режимов за пределы основной сюжетной кампании.

Творческие возможности в Аркадии также будут значительно расширены. Новый конструктор гонок позволит игрокам создавать и редактировать собственные гоночные трассы, публиковать их и делиться ими с сообществом. Весь пользовательский контент впервые станет доступен на консолях, что даст доступ к творениям сообщества, доступным на ПК.

Обновление 8 также добавит новые социальные функции. Игроки смогут добавлять друзей, создавать группы и общаться с помощью голосового или текстового чата. Точная дата выхода обновления пока неизвестна, но, по словам авторов, оно почти готово.