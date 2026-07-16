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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
4.9 395 оценок

В Steam начались бесплатные выходные в экшене MindsEye

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Разработчики из студии Build A Rocket Boy объявили о старте бесплатных выходных в приключенческом экшене MindsEye. Акция продлится до 20 июля 2026 года, предоставляя всем желающим возможность бесплатно ознакомиться с полной версией игры в сервисе Steam.

В рамках этого события пользователям доступна сюжетная кампания, а также инструментарий для создания контента под названием ARCADIA. Игроки могут опробовать различные гоночные заезды, режимы выживания и миссии, созданные сообществом. Весь прогресс участников во время бесплатных выходных будет заноситься в глобальные таблицы лидеров.

Проект создается под руководством Лесли Бензиса. Весной 2026 года студия Build A Rocket Boy перешла на самостоятельную публикацию игры, отказавшись от услуг сторонних издателей. По заявлению авторов, это позволило ускорить процесс выпуска обновлений и улучшить взаимодействие с сообществом. За время поддержки проект получил множество улучшений, направленных на оптимизацию производительности, доработку искусственного интеллекта противников и исправление ошибок.

Важной частью экосистемы проекта остается редактор Build ARCADIA. Данный инструмент позволяет игрокам на персональных компьютерах проектировать собственные уровни и делиться ими. Обладатели консольных версий игры также могут запускать проекты, созданные другими пользователями, что значительно расширяет доступный контент после завершения основной истории.

13
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Jarvis666

Разраб: Ну хоть бесплатно поиграйте!

6
Viking KinG

Чот не охота

4
Expansive Ulmer

Ну надо опробовать, может хоть оптимизацию подправили

3
Pаrallax

Так она и раньше была бесплатной.

1
rei_nyasha

без какогото онлайн подключения сюжетка не запустилась
синглигра ага

1
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