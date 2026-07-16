В Steam начались бесплатные выходные в экшене MindsEye

Разработчики из студии Build A Rocket Boy объявили о старте бесплатных выходных в приключенческом экшене MindsEye. Акция продлится до 20 июля 2026 года, предоставляя всем желающим возможность бесплатно ознакомиться с полной версией игры в сервисе Steam.

В рамках этого события пользователям доступна сюжетная кампания, а также инструментарий для создания контента под названием ARCADIA. Игроки могут опробовать различные гоночные заезды, режимы выживания и миссии, созданные сообществом. Весь прогресс участников во время бесплатных выходных будет заноситься в глобальные таблицы лидеров.

Проект создается под руководством Лесли Бензиса. Весной 2026 года студия Build A Rocket Boy перешла на самостоятельную публикацию игры, отказавшись от услуг сторонних издателей. По заявлению авторов, это позволило ускорить процесс выпуска обновлений и улучшить взаимодействие с сообществом. За время поддержки проект получил множество улучшений, направленных на оптимизацию производительности, доработку искусственного интеллекта противников и исправление ошибок.

Важной частью экосистемы проекта остается редактор Build ARCADIA. Данный инструмент позволяет игрокам на персональных компьютерах проектировать собственные уровни и делиться ими. Обладатели консольных версий игры также могут запускать проекты, созданные другими пользователями, что значительно расширяет доступный контент после завершения основной истории.