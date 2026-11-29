Британский YouTube-блогер CYBERBOI, против которого Build a Rocket Boy подала иск, заявил, что рискует потерять собственный дом независимо от исхода судебного разбирательства. Он категорически отрицает обвинения со стороны создателей MindsEye и считает их необоснованными.

Ранее стало известно, что Build a Rocket Boy обратилась в суд против людей, которых компания называет причастными к саботажу MindsEye. По версии разработчиков, против игры якобы проводилась кампания по дискредитации стоимостью около миллиона евро. Среди тех, кого сооснователь студии Марк Герхард обвинял в проблемах проекта, упоминались CYBERBOI и организация Ritual Network.

По словам блогера, ещё в августе Build a Rocket Boy добилась судебного распоряжения после закрытого заседания, на котором он не присутствовал. Компания представила его как одного из наиболее заметных авторов, освещавших MindsEye, и заявила о его возможном участии в сговоре против игры. На основании распоряжения представители получили доступ к его дому на два дня и скопировали данные со всех электронных устройств.

Следующее судебное заседание состоялось 26 и 27 ноября. На нём рассматривался вопрос о том, следует ли вернуть скопированные материалы блогеру или оставить их под контролем независимых IT-специалистов до возможного судебного разбирательства. Решение ожидается в январе.

CYBERBOI утверждает, что некоторые первоначальные претензии Марка Герхарда касались его роликов о производительности MindsEye. В частности, разработчики якобы считали, что блогер получил доступ к внутренним документам компании, поскольку рассказывал о частоте кадров в игре. Он также заявил, что за последние три месяца юристы Build a Rocket Boy отозвали часть представленных против него доказательств.

При этом блогер опасается, что судебные расходы могут лишить его жилья даже в случае победы. Он также выразил обеспокоенность тем, что студия может просить инвесторов финансировать разбирательство против него, несмотря на его заявления о ложности обвинений и отсутствии средств для выплаты возможной компенсации.

CYBERBOI собирается опубликовать отдельное видео, в котором подробно расскажет о произошедшем за последний год. Build a Rocket Boy и Ritual Network обратились за комментариями по поводу судебного процесса, однако к моменту публикации ответа не предоставили.