Вышло обновление Mindustry 8.0

После двух с половиной лет разработки, дополнение 8.0 для "Factorio для гуманитариев" Mindustry покинуло бету.

В составе обновления:

полностью переработанная кампания на планете Serpulo,

возможность "тонко" настроить сложность,

все сгенерированные процедурно сектора на Serpulo были заменены на предоставленные игроками,

на некоторых картах на Serpulo появилась возможность разместить больше одного core,

уйма мелких и важных улучшений постройки и планирования, типа постановки команд юнитов в очередь и предварительной настройки сортировщиков и фабрик юнитов перед постройкой,

важные улучшения редактора карт,

улучшения производительности и стабильности игры,

и многое другое!

В это обновление нация Neoplasm - не попала. Ждём в версии 9.

Кампания на планете Erekir стоит в очереди на доработку. Ждём в версии 10 либо позднее.

Обновление 8.0 доступно как в Steam, так и на Itch.io (официально и бесплатно, в т. ч. для мобильных устройств), и в Google Play & AppStore.