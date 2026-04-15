Mindustry 26.09.2019
Стратегия, Инди, Tower defence
8.9 97 оценок

Вышло обновление Mindustry 8.0

После двух с половиной лет разработки, дополнение 8.0 для "Factorio для гуманитариев" Mindustry покинуло бету.

В составе обновления:

  • полностью переработанная кампания на планете Serpulo,
  • возможность "тонко" настроить сложность,
  • все сгенерированные процедурно сектора на Serpulo были заменены на предоставленные игроками,
  • на некоторых картах на Serpulo появилась возможность разместить больше одного core,
  • уйма мелких и важных улучшений постройки и планирования, типа постановки команд юнитов в очередь и предварительной настройки сортировщиков и фабрик юнитов перед постройкой,
  • важные улучшения редактора карт,
  • улучшения производительности и стабильности игры,
  • и многое другое!

В это обновление нация Neoplasm - не попала. Ждём в версии 9.
Кампания на планете Erekir стоит в очереди на доработку. Ждём в версии 10 либо позднее.

Обновление 8.0 доступно как в Steam, так и на Itch.io (официально и бесплатно, в т. ч. для мобильных устройств), и в Google Play & AppStore.

