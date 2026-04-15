Вышло обновление Mindustry 8.0

После двух с половиной лет разработки, дополнение 8.0 для "Factorio для гуманитариев" Mindustry покинуло бету.
В составе обновления:
- полностью переработанная кампания на планете Serpulo,
- возможность "тонко" настроить сложность,
- все сгенерированные процедурно сектора на Serpulo были заменены на предоставленные игроками,
- на некоторых картах на Serpulo появилась возможность разместить больше одного core,
- уйма мелких и важных улучшений постройки и планирования, типа постановки команд юнитов в очередь и предварительной настройки сортировщиков и фабрик юнитов перед постройкой,
- важные улучшения редактора карт,
- улучшения производительности и стабильности игры,
- и многое другое!
В это обновление нация Neoplasm - не попала. Ждём в версии 9.
Кампания на планете Erekir стоит в очереди на доработку. Ждём в версии 10 либо позднее.
Обновление 8.0 доступно как в Steam, так и на Itch.io (официально и бесплатно, в т. ч. для мобильных устройств), и в Google Play & AppStore.