Разбивай камни и добывай сокровища - анонсирован уютный симулятор шахтёра Mine a Little

Разработчик PotDev представил дебютный трейлер Mine a Little — расслабляющего симулятора добычи полезных ископаемых, в котором игрокам предстоит вооружиться киркой и постепенно превратиться в настоящего мастера горного дела.

Главная особенность Mine a Little — необычное управление. Игроки смогут самостоятельно размахивать киркой с помощью мыши, разбивать камни и собирать ценные руды. Чем больше ресурсов удастся добыть, тем шире станут возможности для дальнейшего развития.

Постепенно кирку можно будет улучшать, чтобы справляться с более прочными породами и добираться до новых залежей. По мере прохождения откроются дополнительные участки для добычи, а простое разрушение камней превратится в непрерывный процесс поиска ресурсов и совершенствования инструментов.

Судя по дебютному трейлеру, разработчик делает ставку на незамысловатый, но увлекательный игровой процесс, позволяющий расслабиться за добычей виртуальных сокровищ.

Mine a Little выйдет на PC в Steam в 2027 году. Точная дата релиза пока не объявлена.